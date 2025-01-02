İşçi maaşları ne kadar oldu? İlave tediye ödemeleri kaç para oldu? 2025 Ocak zamlı Taşeron ve kamu işçisine yeni maaş tablosu

Kamu işçilerine yapılan ilave tediye ödemeleri, her yıl düzenli olarak iki eşit taksitte gerçekleştiriliyor. İlk taksit, yaz aylarında, yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ödeme olarak yapılırken, ikinci taksit ise yıl sonunda ödeniyor. 2025 yılına ait ödeme tarihleri ve miktarı, Resmi Gazete'de yayımlanacak duyuruya göre şekillenecek.

İlave tediye ödemesi, işçinin aylık esas maaşı üzerinden hesaplanır. Esas maaş, ek ödemeler dışında kalan normal maaşı ifade eder. Bu maaş üzerinden yapılan hesaplamaya göre ilave tediye, yılda iki eşit taksitte ödenir: biri yaz aylarında (ilk 26 gün), diğeri ise yıl sonunda (son 26 gün).

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İlave Tediye Nedir ve Neden Önemlidir?

İlave tediye, kamu işçilerine her yıl düzenli olarak yapılan bir ek ödeme türüdür. Bu ödeme, genel bütçeli ve katma bütçeli kamu kurumları, devlet şirketleri ve belediyelerde çalışan işçilere verilir. İlave tediye, işçilerin maaşlarına ek bir gelir sağlar ve onların yaşam standartlarını iyileştirir. Bu ödeme, hem çalışma motivasyonunu artıran hem de yıllık gelirlerini destekleyen önemli bir ikramiye niteliği taşır.