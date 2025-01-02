Zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu? 2025 Ocak ayı EGM çarşı ve mahalle bekçisi yeni maaş tablosu: İlkokul, lise, üniversite mezunu...

A Haber foto arşiv Bekçi Olma Şartları Bekçi adaylarının yerine getirmeleri gereken bazı temel şartlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: Yaş ve Eğitim Şartı: Bekçi olmak isteyen adayların en az 18 yaşında olmaları ve lise diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığı: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları zorunludur.

Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Kamu görevinden mahrum olmamak, adayların sahip olması gereken diğer bir şarttır.

Askerlik Durumu: Adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmaları gerekir.

Sağlık Durumu: Fiziksel ve ruhsal açıdan bekçilik görevini yerine getirebilecek durumda olmak, bir diğer önemli şarttır.

A Haber foto arşiv Bekçi Sınav Süreci Bekçi adayları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde sınavlara başvuruda bulunmalıdır. Başvurular, genellikle e-Devlet üzerinden alınmaktadır ve adaylardan sınav ücreti talep edilmektedir. Bekçilik sınavı, iki aşamalı bir süreçtir. Yazılı Sınav Yazılı sınavda, genel kültür, Türkçe, matematik ve mantık gibi alanlarda sorular sorulmaktadır. Bu aşama, adayların temel bilgi seviyelerini ölçmeye yöneliktir. Sözlü Sınav Yazılı sınavı geçen adaylar, kişisel becerileri ve yetenekleri doğrultusunda sözlü sınav aşamasına geçerler. Bu sınavda, adayların genel yetenekleri, kişilik özellikleri ve motivasyonları değerlendirilir. Fiziki Yeterlilik Testi Sınavlardan başarılı olan adaylar, bir sonraki aşama olan fiziki yeterlilik testine katılmaya hak kazanır. Bu testte, adaylar çeşitli fiziksel aktiviteleri (koşu, şınav, mekik, barfiks vb.) başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Test, adayların fiziksel yeterliliklerini ölçmeyi amaçlar.