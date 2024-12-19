Zamlı asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL? 2025 Asgari Ücret İşveren Maliyeti Hesaplama

2025 yılı için net asgari ücret açıklandı ve milyonların merakla beklediği rakamlar netlik kazandı. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, işverenlerin üstleneceği maliyet de gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Zamlı asgari ücretin işverene toplam maliyeti ne kadar olacak?

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Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir komisyon tarafından karara bağlanıyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Komisyonun başkanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen bir üye üstleniyor.