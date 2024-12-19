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Zamlı asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL? 2025 Asgari Ücret İşveren Maliyeti Hesaplama

19 Aralık'ta gerçekleştirilen komisyon toplantısının ardından asgari ücretin işverenlere getireceği maliyet belli oldu. Yeni asgari ücretin net tutarıyla birlikte, işverenlerin karşılaşacağı toplam maliyet de dikkat çekti. SGK primi, işsizlik sigortası ve brüt asgari ücret üzerindeki diğer yükümlülükler, bu maliyetin belirlenmesinde önemli rol oynadı. İşte işveren maliyetiyle ilgili detaylı bilgiler...

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Giriş Tarihi: 19.12.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 20:25
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Zamlı asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL? 2025 Asgari Ücret İşveren Maliyeti Hesaplama

2025 yılı için net asgari ücret açıklandı ve milyonların merakla beklediği rakamlar netlik kazandı. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, işverenlerin üstleneceği maliyet de gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Zamlı asgari ücretin işverene toplam maliyeti ne kadar olacak?

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2025 Asgari Ücret İşveren Maliyeti

Hesaplamanın detayları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili netlik sağlandığında haberimize eklenecektir.

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Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir komisyon tarafından karara bağlanıyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Komisyonun başkanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen bir üye üstleniyor.

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Kararlar oy çokluğuyla alınıyor; ancak oyların eşit çıkması durumunda, başkanın bulunduğu tarafın görüşü geçerli oluyor. Aralık ayı boyunca dört toplantı gerçekleştiren komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yoğun mesai harcıyor.

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