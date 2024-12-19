Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? 2025 65 yaş aylığı yüzde kaç artacak?

Asgari ücretteki artışın açıklanmasının ardından, kamuoyunda yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş ödemelerine ilişkin zam beklentisi arttı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, pek çok hak sahibi, yaşlılık maaşındaki olası zammı merakla araştırmaya başladı. 2025 yılı için yapılacak zamla ilgili son gelişmeler ise dikkatle takip ediliyor.

2025 yılı asgari ücret zammı için yapılan tahminler yüzde 25 ile yüzde 44 arasında değişiyor. Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminleri, bu artışı şekillendiren faktörler arasında önemli bir yer tutuyor. Asgari ücret artışının ardından, sosyal yardımlar da aynı şekilde etkilenecek. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı gibi unsurlar, bu artışların ne kadar olacağını belirleyecek.

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2025 65 Yaş Aylığı Ne Kadar Oldu?

65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım desteği gibi sosyal yardımlara erişim daha da kolaylaşacak. Bu yardımlardan faydalanmak için aranan hane içi kişi başı gelir sınırı yükseltilecek. Yeni düzenlemeyle, gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıkları için 7 bin 368 lira, evde bakım desteği için ise 14 bin 736 lira olacak.

Yardımların miktarı ise memur maaş katsayısına göre belirlenecek ve Ocak ayında netleşecek.