Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? 2025 65 yaş aylığı yüzde kaç artacak?

Asgari ücretteki artışın açıklanmasının ardından, kamuoyunda yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş ödemelerine ilişkin zam beklentisi arttı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, pek çok hak sahibi, yaşlılık maaşındaki olası zammı merakla araştırmaya başladı. 2025 yılı için yapılacak zamla ilgili son gelişmeler ise dikkatle takip ediliyor.
Yeni Asgari Ücret ve Enflasyon Etkisi
2025 yılı asgari ücret zammı için yapılan tahminler yüzde 25 ile yüzde 44 arasında değişiyor. Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminleri, bu artışı şekillendiren faktörler arasında önemli bir yer tutuyor. Asgari ücret artışının ardından, sosyal yardımlar da aynı şekilde etkilenecek. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı gibi unsurlar, bu artışların ne kadar olacağını belirleyecek.
2025 65 Yaş Aylığı Ne Kadar Oldu?
65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım desteği gibi sosyal yardımlara erişim daha da kolaylaşacak. Bu yardımlardan faydalanmak için aranan hane içi kişi başı gelir sınırı yükseltilecek. Yeni düzenlemeyle, gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıkları için 7 bin 368 lira, evde bakım desteği için ise 14 bin 736 lira olacak.
Yardımların miktarı ise memur maaş katsayısına göre belirlenecek ve Ocak ayında netleşecek.
65 Yaş Aylığı: Yüzde 44 Artış Bekleniyor
Şu an 3.993 TL seviyesinde olan 65 yaş aylığının, 2025 Ocak ayında yapılacak zamla birlikte 5.796 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu artış, yüzde 44'lük bir zamma denk geliyor ve birçok yaşlı vatandaş için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor.
65 YAŞ MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
1. 65 yaşını doldurmuş olan,
2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.