Zamlı Engelli Aylığı ne kadar? 2025 %49-69 ve %70 üzeri Engelli maaşı kaç TL oldu?

Engelli maaşı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar, maddi yardımın sadece gerçekten yardıma ihtiyaç duyan bireylere sağlanmasını temin etmek amacıyla uygulanıyor. Başvuru yapacak engelli bireylerin uyması gereken başlıca şartlar şunlar:

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Engelli Maaşı Ödemeleri Ne Zaman Yapılıyor?

Engelli maaşları, ödemelerin düzenli bir şekilde yapılabilmesi için doğum tarihlerine göre belirlenen günlerde yatırılıyor. Her ay düzenli olarak yapılan ödemeler şu şekilde dağıtılmaktadır:

📍Doğum Tarihinin Son Rakamı 0-5 Olanlar: Her ayın 5. günü

📍Doğum Tarihinin Son Rakamı 1-6 Olanlar: Her ayın 6. günü

📍Doğum Tarihinin Son Rakamı 2-7 Olanlar: Her ayın 7. günü

📍Doğum Tarihinin Son Rakamı 3-8 Olanlar: Her ayın 8. günü

📍Doğum Tarihinin Son Rakamı 4-9 Olanlar: Her ayın 9. günü