YKS başvuruları bitti mi, bugün son mu? 2025 YKS (AYT-YDT-TYT) geç başvurular ne zaman?

Üniversite hayali kuran adaylar için kritik dönem sona yaklaşıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için belirlenen süre dolmak üzere. Sınava girecek milyonlarca öğrenci, başvuru işlemlerini tamamlamak için son tarihleri ve detayları araştırıyor. İşte 2025 YKS başvurularına dair bilinmesi gerekenler…
YKS Başvuruları Ne Zaman Sona Eriyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 YKS başvuruları 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Adayların bu tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sürecini kaçıranlar içinse geç başvuru imkanı tanınacak.
YKS Oturum Tarihleri Belli Oldu
Üniversite sınavı, her yıl olduğu gibi üç oturum halinde gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre:
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar (Sabah oturumu)
Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar (Öğleden sonra oturumu)
YKS Başvurusu Nasıl Yapılır?
Adaylar, başvurularını şu yöntemlerle gerçekleştirebilir:
📍ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla
📍ÖSYM'nin resmi sitesi: ais.osym.gov.tr
📍ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden
Başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesi için adayların, ÖSYM'nin duyurularını dikkatle takip etmeleri ve başvuru ücretlerini belirtilen süre içinde yatırmaları gerekiyor.
BAŞVURU EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!
Geç Başvuru İmkanı Var mı?
Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ÖSYM geç başvuru takvimini açıkladı. Geç başvurular, 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Ancak, geç başvuru sürecinde başvuru ücretleri standart başvuru ücretine kıyasla daha yüksek olacak.
YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sınav heyecanını geride bırakan adaylar için en kritik süreç sonuçların açıklanması olacak. ÖSYM'nin duyurusuna göre 2025 YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecek.