YKS başvuruları bitti mi, bugün son mu? 2025 YKS (AYT-YDT-TYT) geç başvurular ne zaman?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci devam ederken öğrenciler, son başvuru tarihini ve işlemlerini nasıl tamamlayacaklarını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen takvime göre adaylar başvurularını online platformlar üzerinden gerçekleştirebiliyor. Peki YKS başvuruları ne zaman sona erecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 03.03.2025 08:48 PAYLAŞ ABONE OL

Üniversite hayali kuran adaylar için kritik dönem sona yaklaşıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için belirlenen süre dolmak üzere. Sınava girecek milyonlarca öğrenci, başvuru işlemlerini tamamlamak için son tarihleri ve detayları araştırıyor. İşte 2025 YKS başvurularına dair bilinmesi gerekenler…

A Haber Foto Arşiv YKS Başvuruları Ne Zaman Sona Eriyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 YKS başvuruları 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Adayların bu tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru sürecini kaçıranlar içinse geç başvuru imkanı tanınacak.