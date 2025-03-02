EKYS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKYS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS), 2 Mart 2025 tarihinde Türkiye genelinde 50 ilde düzenlendi. Müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen binlerce adayın katıldığı sınavın ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Puan hesaplamalarına başlayan adaylar, resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

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EKYS Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, EKYS sonuçları 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek. ÖSYM, sınav sonuçlarının adayların adreslerine fiziki olarak gönderilmeyeceğini, yalnızca internet üzerinden erişime açılacağını duyurdu.

Değerlendirme sürecinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar herhangi bir etki oluşturmayacak. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylar, yönetici görevlendirme sürecinde bir adım öne çıkacak.