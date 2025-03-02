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EKYS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKYS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) bugün gerçekleştirildi. 50 ilde, 52 sınav merkezinde yapılan sınava toplam 54 bin 221 aday katıldı. Adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi ve soru-cevapların yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Peki EKYS sonuçları ne zaman duyurulacak? Soru ve cevap anahtarı erişime açıldı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 16:50
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EKYS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EKYS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS), 2 Mart 2025 tarihinde Türkiye genelinde 50 ilde düzenlendi. Müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen binlerce adayın katıldığı sınavın ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Puan hesaplamalarına başlayan adaylar, resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

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EKYS Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, EKYS sonuçları 21 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek. ÖSYM, sınav sonuçlarının adayların adreslerine fiziki olarak gönderilmeyeceğini, yalnızca internet üzerinden erişime açılacağını duyurdu.

Değerlendirme sürecinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar herhangi bir etki oluşturmayacak. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylar, yönetici görevlendirme sürecinde bir adım öne çıkacak.

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Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

Sınava katılan adaylar için önemli bir gelişme daha yaşandı. ÖSYM, sınav sonrası yaptığı açıklamada EKYS soru ve cevaplarının erişime açıldığını duyurdu. Buna göre adaylar, 2 Mart Pazar günü saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soru kitapçığının tamamına ulaşabilecek. Soru ve cevaplara erişim süresi 10 gün ile sınırlandırıldı.

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EKYS Nedir, Kimler Katılabilir?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görev almak isteyen adaylar için düzenlenen bir sınavdır. Müdür ve müdür yardımcılığı görevlerine atanmak isteyenlerin, bu sınava girerek yeterli başarıyı göstermeleri gerekmektedir.

Sınavda adayların eğitim yönetimi, okul geliştirme, eğitim hukuku ve Türk eğitim sistemi gibi alanlardaki bilgi seviyeleri ölçülmektedir. Bu nedenle, eğitim sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için EKYS büyük bir öneme sahiptir.

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Sonuçlar Açıklandıktan Sonra Ne Olacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar puanlarına göre yönetici atama sürecine dahil olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kriterler doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılan değerlendirme sonucunda, başarılı adaylar sözlü sınava çağrılacak.

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