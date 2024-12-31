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Yılbaşında aile hekimi, sağlık ocağı açık mı? 1 Ocak hastane, eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak Nöbetçi eczaneler listesi 2025

Yılbaşının resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum yeni yılın ilk gününde hizmet vermiyor. Yeni yıl tatilinde sağlık ocakları, hastaneler ve eczanelerin çalışma düzeni merak ediliyor, araştırılıyor. Peki 1 Ocak tarihinde aile hekimi ve sağlık ocağı açık olacak mı? Hastaneler ve eczaneler hizmet verecek mi? İşte 1 Ocak nöbetçi eczaneler listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:06
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1 OCAK HASTANELER AÇIK MI? NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Yeni yıl tatilinin resmi bir tatil olması nedeniyle, sağlık kurumlarının çalışma düzeni merak ediliyor. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin hizmet durumu vatandaşların yoğun şekilde araştırdığı bir konu. Peki, bu tarihlerde hangi kurumlar açık? Hangi eczaneler nöbetçi olarak çalışıyor?

Yılbaşında Hastaneler Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)Yılbaşında Hastaneler Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)

1 Ocak'ta Sağlık Ocakları Kapalı

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta resmi tatil uygulandığından sağlık ocakları kapılarını açmıyor. Ancak hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi doktor kadrosu ile sağlık hizmeti sunulmaya devam ediliyor. Acil durumlarda en yakın hastaneye başvurabilirsiniz.

Yılbaşında Hastaneler Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)Yılbaşında Hastaneler Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)

Yılbaşında Hangi Eczaneler Nöbetçi?

Resmi tatil nedeniyle 1 Ocak tarihinde eczanelerin büyük bir kısmı kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler vatandaşların ilaç ihtiyacını karşılamak için hizmet verecek. Bulunduğunuz semtteki nöbetçi eczaneleri öğrenmek için yerel eczane odasının web sitesini ziyaret edebilir veya telefonla bilgi alabilirsiniz.

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