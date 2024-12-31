Haberler Liste Haberleri Yılbaşı tatilinde AVM'ler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta AVM’ler hangi saatlerde hizmet veriyor?

Yılbaşı tatilinde AVM'ler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta AVM’ler hangi saatlerde hizmet veriyor?

Yılbaşı tatilinde alışveriş planı yapanlar AVM'lerin 1 Ocak’ta açık olup olmadığını merak ediyor. Yılbaşı gününde AVM’lerin çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki 31 Aralık ve 1 Ocak tarihinde AVM’ler hangi saatlerde hizmet veriyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:18
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YILBAŞI TATİLİNDE AVM’LER AÇIK MI KAPALI MI?

Yılbaşı heyecanının yaşandığı bu günlerde, vatandaşlar özellikle alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma saatlerini merak ediyor. Resmi tatillerde bazı kurumlar hizmet vermese de, AVM'lerın açık olup olmadığı ve hangi saatlerde hizmet verdiği arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Yılbaşında AVM'ler Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)Yılbaşında AVM'ler Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)

31 Aralık'ta AVM'ler Kaçta Kapanıyor?

31 Aralık Salı günü, resmi tatil kapsamında değil. Bu nedenle AVM'ler genellikle standart çalışma saatlerine uygun şekilde hizmet veriyor. Ancak bazı AVM'lerde yılbaşı gecesine özel etkinlikler veya saat değişiklikleri yapılabiliyor. Bu konuda da en doğru bilgiye AVM'lerin resmi kanallarından ulaşabilirsiniz.

Yılbaşında AVM'ler Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)Yılbaşında AVM'ler Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)

1 Ocak'ta AVM'ler Açık mı?

Yılbaşı tatilinin ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil olarak kabul edilmektedir ve bu tarih Çarşamba gününe denk geliyor. AVM'ler genel olarak 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet verse de, resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik olabiliyor. Alışveriş merkezleri genellikle açık olsalar da, ziyaret öncesinde AVM'lerin resmi web sitelerini veya sosyal medya hesaplarını kontrol etmekte fayda var.

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