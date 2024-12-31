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Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları | 2025 MPİ 600 milyon TL çekilişi kazanan numaralar TAM LİSTE

Milli Piyango Online Yılbaşı Özel Çekilişi için büyük gün geldi. Toplam 3 milyar 499 milyon 50 bin TL’lik ödül havuzuyla şansını denemek isteyen milyonlarca kişi, çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyor. Milli Piyango İdaresi’nin açıklamalarıyla kazanan numaralar belli oldukça büyük ödülün sahipleri de ortaya çıkacak. Çekilişe dair tüm detaylar ve sıralı tam liste ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek. İşte yılın en çok beklenen çekilişine dair sonuçlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:32
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Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları | 2025 MPİ 600 milyon TL çekilişi kazanan numaralar TAM LİSTE

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük gün geldi. Milyonların heyecanla beklediği 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kazanan numaraları bugün açıklanacak. Milli Piyango İdaresi'nin duyurularıyla birlikte, çekilişe dair anlık gelişmeleri ve şanslı numaraları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Milli Piyango çekilişinde toplam 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtılacak. (DHA)Milli Piyango çekilişinde toplam 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtılacak. (DHA)

Milli Piyango Çekilişi Ne Zaman ve Nerede İzlenir?

Yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başlayacak. Çekilişin tüm aşamaları canlı olarak Milli Piyango TV YouTube Kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden yayınlanacak. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.30'a kadar sürecek.

31 Aralık 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye Tablosu:

600.000.000 TL Büyük İkramiye

İkramiye adedi: 1

Toplam tutar: 600.000.000 TL

60.000.000 TL İkramiye

İkramiye adedi: 2

6.000.000 TL İkramiye

İkramiye adedi: 10

1.500.000 TL İkramiye

İkramiye adedi: 20

1.000.000 TL İkramiye

İkramiye adedi: 30

100.000 TL İkramiye

İkramiye adedi: 80

Milli Piyango çekilişinde toplam 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtılacak. (DHA)Milli Piyango çekilişinde toplam 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtılacak. (DHA)

50.000 TL İkramiye

İkramiye adedi: 100

25.000 TL İkramiye

İkramiye adedi: 170

10.000 TL İkramiye

İkramiye adedi: 800

6.000 TL İkramiye

İkramiye adedi: 6.000

4.000 TL İkramiye

İkramiye adedi: 40.000

1.800 TL İkramiye

İkramiye adedi: 200.000

1.200 TL İkramiye

İkramiye adedi: 700.000

600 TL İkramiye

İkramiye adedi: 2.000.000

Teselli İkramiyesi: 600.000.000 TL

İkramiye adedi: 63

Toplam İkramiye Adedi: 2.947.276
Toplam İkramiye Tutarı: 3.499.050.000 TL

31-12-2024 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Milli Piyango Milli Piyango

600.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

Milli Piyango Milli Piyango

Son 1 rakamına göre 600 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

Son 2 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 3 rakamına göre 1.800 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 4 rakamına göre 4.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango Milli Piyango

Son 5 rakamına göre 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango Milli Piyango

Son 6 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango Milli Piyango

25.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango Milli Piyango

50.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango Milli Piyango

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango Milli Piyango

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

1.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar

6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

60.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

600.000.000 TL ikramiye kazanan numara

Milli Piyango çekilişinde toplam 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtılacak. (DHA)Milli Piyango çekilişinde toplam 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtılacak. (DHA)

Bilet Sorgulama İşlemleri

Çekiliş sonuçları açıklandıktan hemen sonra biletinizde ikramiye olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan alana bilet numaranızı girmeniz yeterli olacaktır.

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