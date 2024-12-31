Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları | 2025 MPİ 600 milyon TL çekilişi kazanan numaralar TAM LİSTE

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük gün geldi. Milyonların heyecanla beklediği 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kazanan numaraları bugün açıklanacak. Milli Piyango İdaresi'nin duyurularıyla birlikte, çekilişe dair anlık gelişmeleri ve şanslı numaraları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Milli Piyango çekilişinde toplam 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtılacak. (DHA)

Milli Piyango Çekilişi Ne Zaman ve Nerede İzlenir?

Yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başlayacak. Çekilişin tüm aşamaları canlı olarak Milli Piyango TV YouTube Kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden yayınlanacak. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.30'a kadar sürecek.