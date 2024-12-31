Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları | 2025 MPİ 600 milyon TL çekilişi kazanan numaralar TAM LİSTE

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük gün geldi. Milyonların heyecanla beklediği 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kazanan numaraları bugün açıklanacak. Milli Piyango İdaresi'nin duyurularıyla birlikte, çekilişe dair anlık gelişmeleri ve şanslı numaraları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Milli Piyango Çekilişi Ne Zaman ve Nerede İzlenir?
Yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başlayacak. Çekilişin tüm aşamaları canlı olarak Milli Piyango TV YouTube Kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden yayınlanacak. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.30'a kadar sürecek.
31 Aralık 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye Tablosu:
600.000.000 TL Büyük İkramiye
İkramiye adedi: 1
Toplam tutar: 600.000.000 TL
60.000.000 TL İkramiye
İkramiye adedi: 2
6.000.000 TL İkramiye
İkramiye adedi: 10
1.500.000 TL İkramiye
İkramiye adedi: 20
1.000.000 TL İkramiye
İkramiye adedi: 30
100.000 TL İkramiye
İkramiye adedi: 80
50.000 TL İkramiye
İkramiye adedi: 100
25.000 TL İkramiye
İkramiye adedi: 170
10.000 TL İkramiye
İkramiye adedi: 800
6.000 TL İkramiye
İkramiye adedi: 6.000
4.000 TL İkramiye
İkramiye adedi: 40.000
1.800 TL İkramiye
İkramiye adedi: 200.000
1.200 TL İkramiye
İkramiye adedi: 700.000
600 TL İkramiye
İkramiye adedi: 2.000.000
Teselli İkramiyesi: 600.000.000 TL
İkramiye adedi: 63
Toplam İkramiye Adedi: 2.947.276
Toplam İkramiye Tutarı: 3.499.050.000 TL
31-12-2024 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
600.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
Son 1 rakamına göre 600 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar
Son 2 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 3 rakamına göre 1.800 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 4 rakamına göre 4.000 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 5 rakamına göre 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 6 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
25.000 TL ikramiye kazanan numaralar
50.000 TL ikramiye kazanan numaralar
100.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar
6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
60.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
600.000.000 TL ikramiye kazanan numara