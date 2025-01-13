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YHT biletleri 2025 güncel miktarlar | YHT bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tren bilet fiyatlarına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. 13 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan zamlı tarifeler Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren seferlerini kapsıyor. Peki 2025 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 12:17
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YHT biletleri 2025 güncel miktarlar | YHT bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD), tren bilet tarifelerinde yeni düzenlemeye gitti. 13 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan zamlı fiyatlar Yüksek Hızlı Tren ana hat ve bölgesel seferleri kapsarken, özellikle Ankara-İstanbul ve Ankara-Eskişehir gibi yoğun kullanılan güzergahlardaki artışlar merak ediliyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

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TCDD'den Yüksek Hızlı Tren Bilet Tarifelerine Zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD), 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerinde artışa gitti. Yeni fiyat düzenlemesi, özellikle sık tercih edilen güzergâhlarda dikkat çekerken, artan maliyetlere karşı ekonomik ulaşım seçeneklerinin devam ettirilmesi amaçlanıyor.

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Ankara-İstanbul ve Diğer Popüler Güzergâhlarda Fiyat Artışı

Yeni tarifeye göre, Ankara-İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren bileti fiyatı 540 TL'den 780 TL'ye yükseldi.

Ankara-Konya güzergahındaki biletler ise 250 TL'den 360 TL'ye çıkarken,

Ankara-Eskişehir hattındaki bilet fiyatları 280 TL'den 390 TL'ye çıktı.

Bu artışlar, yolcuların sıkça tercih ettiği güzergâhlarda en çok dikkat çeken değişiklikler arasında yer aldı.

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TCDD'den Açıklama

TCDD tarafından yapılan açıklamada, zam oranlarının enflasyon ve yeniden değerleme oranları dikkate alınarak belirlendiği vurgulandı. Ayrıca, yeni fiyat düzenlemesinin, demiryolu ulaşımını ekonomik ve konforlu hale getirme hedefiyle yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" denildi.

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Yolcular, tarifelerin güncellenmesi ile birlikte, yeni fiyatlar hakkında detaylı bilgi almak için TCDD'nin resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden seyahat planlarını güncelleyebilecek.

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