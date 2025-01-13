YHT biletleri 2025 güncel miktarlar | YHT bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya...

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TCDD'den Açıklama

TCDD tarafından yapılan açıklamada, zam oranlarının enflasyon ve yeniden değerleme oranları dikkate alınarak belirlendiği vurgulandı. Ayrıca, yeni fiyat düzenlemesinin, demiryolu ulaşımını ekonomik ve konforlu hale getirme hedefiyle yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" denildi.