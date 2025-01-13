Karne haftası devamsızlık yazılır mı? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? 2025 ilkokul, ortaokul, lise...

2025'in ilk günlerinde yazılı ve sözlü sınavlarını tamamlayan öğrenciler, karne günü öncesi son haftada yoklama alınıp alınmayacağını merakla araştırıyor. Öğrenciler, bu soruya alacakları cevaba göre son haftayı nasıl değerlendireceklerini planlıyor ve karne günü öncesi küçük bir tatil yapmak için fırsat arayışına giriyor. İşte, öğrencilerin sıklıkla gündeme getirdiği "Son hafta yoklama alınır mı?" sorusunun yanıtı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 13.01.2025 14:36 PAYLAŞ ABONE OL

Okulun son haftasında yoklama alınması, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler arasında en çok tartışılan konulardan biri. Yarıyıl tatiline kısa bir süre kala öğrenciler karne alacakları ve başarı belgelerinin verileceği bu dönemde okula gitmek zorunda olup olmadıklarını araştırıyor. Özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrenciler, okula devam etmeleri gerektiği konusunda uyarı alırken bu haftanın nasıl geçeceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

A Haber foto arşiv Okulun Son Haftasında Yoklama Alınacak mı? Okulun son haftasında yoklama alınacak mı sorusu, karnelerin dağıtılmasına az bir süre kala gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, tatil öncesi devamsızlık durumlarıyla ilgili belirsizlik yaşamamak için bu konuda resmi bir açıklama bekliyor.