Karne haftası devamsızlık yazılır mı? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? 2025 ilkokul, ortaokul, lise...

Okulun son haftasında yoklama alınması, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler arasında en çok tartışılan konulardan biri. Yarıyıl tatiline kısa bir süre kala öğrenciler karne alacakları ve başarı belgelerinin verileceği bu dönemde okula gitmek zorunda olup olmadıklarını araştırıyor. Özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrenciler, okula devam etmeleri gerektiği konusunda uyarı alırken bu haftanın nasıl geçeceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
Okulun Son Haftasında Yoklama Alınacak mı?
Okulun son haftasında yoklama alınacak mı sorusu, karnelerin dağıtılmasına az bir süre kala gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, tatil öncesi devamsızlık durumlarıyla ilgili belirsizlik yaşamamak için bu konuda resmi bir açıklama bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların son haftasında yoklama alınmamasıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak, önceki yıllarda olduğu gibi son hafta boyunca da tıpkı diğer haftalarda olduğu gibi yoklama alınmaya devam ediliyor. Okul yöneticilerinin takdirine bağlı olarak farklı uygulamalar olabilir, fakat genel olarak yoklamalar sistemde işleniyor.
Karne Haftasında E-Okul Devamsızlık Durumu
Merak edilen bir diğer konu ise karne haftasında devamsızlık bilgisinin e-Okul sistemine işlenip işlenmeyeceği. Karne haftasında öğrencilerin devamsızlık durumları, genellikle sisteme işlenmeye devam ediyor. Ancak, tatil öncesi son haftada öğrencilerin devamsızlık yapıp yapmadığına dair herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
Sömestr Tatili Başlangıcı ve İkinci Dönem
MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için sömestr tatilinin 22 Ocak Pazartesi günü başlayacağını ve 2 Şubat Cuma günü sona ereceğini duyurdu. Öğrenciler, tatilin ardından 5 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak. 14 Haziran Cuma günü sona erecek ikinci dönemde, 8-12 Nisan tarihlerinde ara tatil yapılacak.