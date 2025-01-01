Yeni yılın ilk hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Sis ve pus uyarısına dikkat!

Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağışsız bir hafta bekleniyor. Tüm bölgelerde gökyüzü genel olarak sakinliğini korurken, yer yer etkili olan sis hayatı olumsuz etkileyebilir. İç ve doğu bölgelerimizde parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olurken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sisli hava koşullarına dikkat edilmesi öneriliyor.

Hava durumu (A Haber Foto Arşiv)

Sis Görüş Mesafesini Azaltabilir

Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sakin bir hava hakim, gökyüzü genellikle az bulutlu. Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer etkili olan sis görüş mesafesini azaltabilir.

Sıcaklıklar Yükseliyor

Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar gözlemleniyor. Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr Hafif, Ama Kendini Hissettiriyor

Rüzgâr genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Bu nedenle özellikle açık alanlarda rüzgârın etkisi hissedilebilir.

Hava durumu (A Haber Foto Arşiv)

Buzlanma ve Çığ Tehlikesine Karşı Uyarı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Bununla birlikte, buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Sis de bu bölgelerde görüş mesafesini azaltabilir.

Türkiye Geneli Hava Durumu

Meteoroloji Hava Durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Hava Durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Hava Durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Hava Durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu