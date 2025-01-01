Yeni yılın ilk hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Sis ve pus uyarısına dikkat!

Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağışsız bir hafta bekleniyor. Tüm bölgelerde gökyüzü genel olarak sakinliğini korurken, yer yer etkili olan sis hayatı olumsuz etkileyebilir. İç ve doğu bölgelerimizde parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olurken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sisli hava koşullarına dikkat edilmesi öneriliyor.
Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sakin bir hava hakim, gökyüzü genellikle az bulutlu. Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer etkili olan sis görüş mesafesini azaltabilir.
Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar gözlemleniyor. Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgâr genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Bu nedenle özellikle açık alanlarda rüzgârın etkisi hissedilebilir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Bununla birlikte, buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Sis de bu bölgelerde görüş mesafesini azaltabilir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu