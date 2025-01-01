REGAİP KANDİLİ duaları: Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in (s.a.v) Regaip Kandili gecesi okuduğu dua! Kısa ve uzun dualar…

Regaip Kandili, İslam takviminde Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen ve mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen özel bir gecedir. Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca ihsan edildiği bu gecede, müminler ibadet ederek manevi bir arınma yaşarlar.

Regaip Kandili Duaları (A Haber Foto Arşiv)

Peygamber Efendimizin Kandil Duaları

Regaip Kandili, Allah'ın rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların kabul edildiği özel bir gecedir. Bu gecede müminler ibadet eder, kendi, sevdikleri ve tüm Müslümanlar için dua ederler. İç vicdan muhasebesi yaparak, hatalarından tövbe eder ve bağışlanma dilerler. Peygamber Efendimiz kandil gecesinde okunan duaların faziletini şu hadis-i şerifte vurgulamaktadır:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

Regaip Kandili Duaları (A Haber Foto Arşiv)

"Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )"

"Ya rabbi! acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!"

"Ey yüceler yücesi olan Allah'ım. Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver bütün dünyaya da huzur ve barış nasibiyle... Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!"

Regaip Kandili Duaları (A Haber Foto Arşiv)

Regaip Kandili Duası

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed

(Allahım! Peygamberimiz Hz.Muhammed'e (SAV) ve aline salatu selam eyle)

Ya Rabbi!

Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalplerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir!

Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lütfet, kalplerimize inşirah bahşet.

Bizleri camilere cemaat olan kullarından kıl ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım!

Biz ümmeti Muhammed'in dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver.

Bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle...

Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!