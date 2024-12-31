Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 31 Aralık yılbaşı özel bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Matematikteki ünlü probleme göre bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum gününün aynı gün olma ihtimali hepsininkinin farklı olması ihtimalinden fazladır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.