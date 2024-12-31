Haberler Liste Haberleri Matematikteki ünlü probleme göre bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum gününün aynı gün olma ihtimali hepsininkinin farklı olması ihtimalinden fazladır?

Matematikteki ünlü probleme göre bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum gününün aynı gün olma ihtimali hepsininkinin farklı olması ihtimalinden fazladır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Yılbaşı özel bölümü" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 23:29 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 23:48
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Matematikteki ünlü probleme göre bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum gününün aynı gün olma ihtimali hepsininkinin farklı olması ihtimalinden fazladır?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 31 Aralık yılbaşı özel bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Matematikteki ünlü probleme göre bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum gününün aynı gün olma ihtimali hepsininkinin farklı olması ihtimalinden fazladır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

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SORU:Matematikteki ünlü probleme göre bir odada en az kaç kişi varsa bunlardan ikisinin miladi doğum gününün aynı gün olma ihtimali hepsininkinin farklı olması ihtimalinden fazladır?

A:23
B:123
C:223
D:323

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Cevap:A

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