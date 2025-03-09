YDS/1 sınav süresi 2025 | YDS saat kaçta başlayıp, bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 9 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını tamamlarken sınav süresi, soru sayısı ve giriş saatleri gibi konular da merak ediliyor. İşte YDS/1 ile ilgili tüm detaylar…