YDS/1 sınav süresi 2025 | YDS saat kaçta başlayıp, bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 9 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını tamamlarken sınav süresi, soru sayısı ve giriş saatleri gibi konular da merak ediliyor. İşte YDS/1 ile ilgili tüm detaylar…
YDS/1 2025 Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2025-YDS/1 oturumu 9 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Ancak sınav salonlarına girişler saat 10.00'dan sonra kapatılacak, bu nedenle adayların sınav merkezlerine erken gitmeleri büyük önem taşıyor. Sınav saat 13.15'te sona erecek.
81 ilde, 87 sınav merkezinde, 363 bina ve 4 bin 929 salonda gerçekleştirilecek sınav, geniş çaplı bir organizasyonla uygulanacak.
YDS/1 Kaç Soru, Kaç Dakika?
Adaylar, toplam 180 dakika sürecek sınavda, 80 soruya yanıt verecek. Engelli adaylar için ÖSYM'nin belirlediği şartlara uygun olarak 30 dakika ek süre tanınacak.
YDS/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek. ÖSYM'nin resmi takvimine göre YDS/1 sonuçları, 4 Nisan 2025'te açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
YDS Puanı Nasıl Hesaplanır?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), toplam 80 sorudan oluşur ve değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. YDS'de her doğru cevabın değeri 1.25 puandır.
Puan hesaplaması oldukça basittir: Doğru cevap sayısı 1.25 ile çarpıldığında adayın YDS puanı elde edilir. ÖSYM'nin diğer birçok sınavının aksine, YDS'de yanlış cevaplar doğruyu götürmez, yani yanlış yapılan sorular puan kaybına neden olmaz.