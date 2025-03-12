AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 2. Dönem AÖL Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarına kısa süre kala sınav yerleri ve giriş belgeleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Mart ayında yapılacak sınavlar için öğrencilerin giriş belgelerine erişebileceği sistemi açtı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle https://aionet.meb.gov.tr adresinden sınav yerlerini öğrenebilir. Her ders için 10 sorudan oluşan testler uygulanacak ve her oturum 100 dakika sürecek. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:22 PAYLAŞ ABONE OL

Mart ayı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için heyecanlı bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait AÖL 2. dönem sınavları, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Sınav yerlerinin ve tarihlerin açıklanmasının ardından, sınav hazırlıkları hız kazanacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Öğrenciler sınav giriş belgelerini nasıl alacak? İşte detaylar...

A Haber Foto Arşiv AÖL 2. Dönem Sınav Tarihleri AÖL öğrencileri, 2025 yılı Mart ayında düzenlenecek olan sınavlara girecekler. MEB'in belirlediği takvime göre, sınavlar 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınav üç oturumda gerçekleştirilecek: 1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, 10.00 2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, 14.00 3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar, 10.00