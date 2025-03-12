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AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 2. Dönem AÖL Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarına kısa süre kala sınav yerleri ve giriş belgeleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Mart ayında yapılacak sınavlar için öğrencilerin giriş belgelerine erişebileceği sistemi açtı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle https://aionet.meb.gov.tr adresinden sınav yerlerini öğrenebilir. Her ders için 10 sorudan oluşan testler uygulanacak ve her oturum 100 dakika sürecek. Peki AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 14:22
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AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 2. Dönem AÖL Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Mart ayı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için heyecanlı bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait AÖL 2. dönem sınavları, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Sınav yerlerinin ve tarihlerin açıklanmasının ardından, sınav hazırlıkları hız kazanacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Öğrenciler sınav giriş belgelerini nasıl alacak? İşte detaylar...

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AÖL 2. Dönem Sınav Tarihleri

AÖL öğrencileri, 2025 yılı Mart ayında düzenlenecek olan sınavlara girecekler. MEB'in belirlediği takvime göre, sınavlar 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınav üç oturumda gerçekleştirilecek:

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, 10.00

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, 14.00

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar, 10.00

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AÖL Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

AÖL sınavlarına dair en çok merak edilen konulardan biri de sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı. Öğrenciler, sınav yerlerini öğrenmek için 14 Mart 2025 tarihini bekleyecekler. Bu tarihten itibaren, sınav giriş belgeleri erişime açılacak ve öğrenciler sınav yerlerini öğrenebilecekler.

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Sınav Giriş Belgeleri Nasıl Alınır?

Sınav giriş belgesi, öğrencilerin sınav günü belirlenen salona girebilmesi için gerekli olan en önemli belgedir. AÖL öğrencileri, sınav giriş belgelerini 14 Mart'tan itibaren https://aionet.meb.gov.tr ya da https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden alabilecekler. Giriş belgesini almak için öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapmaları yeterli olacak.

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AÖL 2. Dönem Sınavı İçin Yedek Salon İşlemleri

Sınav yerlerinin açıklanmasından önce, AÖL öğrencilerinin yapmaları gereken bir diğer işlem ise yedek salon başvurusu. 3-20 Mart 2025 tarihleri arasında, sınavda salon değişikliği isteyen öğrenciler bu işlemi gerçekleştirebilecekler.

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