Merkez Bankası mart ayı faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi oldu mu? 2025 TCMB toplantı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci faiz kararını açıkladı. 6 Mart'ta gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkan karar, piyasalar ve yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildi.
Faiz Kararı Ne Oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayında politika faizini yüzde 45 seviyesinden 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti.
Ekonomistlerin Beklentileri Ne Yöndeydi?
Piyasa katılımcılarının Şubat ayı beklenti anketine göre yıl sonu politika faizinin medyan tahmini yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Aynı ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 28,30 olarak güncellenirken, 12 ay sonrası TÜFE tahmini ise yüzde 25,26 seviyesinde şekillendi.
Ankete katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, 12 ay sonrası enflasyonun:
📍Yüzde 22,80 olasılıkla %21,00-23,99 aralığında,
📍Yüzde 41,11 olasılıkla %24,00-26,99 aralığında,
📍Yüzde 21,46 olasılıkla %27,00-29,99 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
Öte yandan, katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket dönemindeki %45,00'ten %44,79'a geriledi.
Ocak Ayında Faiz Ne Olmuştu?
Merkez Bankası, yılın ilk PPK toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini %45'e çekmişti. Bu karar, Şubat 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz indirimi olarak kayıtlara geçmişti.
Karar metninde, enflasyonun ana eğiliminde gerileme olduğu belirtilmiş, ancak bazı hizmet sektörlerinde zamana bağlı fiyat artışlarının sürdüğüne dikkat çekilmişti. Merkez Bankası, iç talebin enflasyon düşüşünü destekler seviyeye yaklaştığını ancak fiyatlama davranışlarının hâlâ risk unsuru taşıdığını vurgulamıştı.
2025 TCMB Faiz Kararı Takvimi
Merkez Bankası'nın bu yıl gerçekleştireceği PPK toplantılarının tarihleri şöyle:
6 Mart 2025
17 Nisan 2025
19 Haziran 2025
24 Temmuz 2025
11 Eylül 2025
23 Ekim 2025
11 Aralık 2025
Özellikle Nisan ve Haziran aylarındaki toplantılar, yılın ikinci çeyreğinde para politikasının nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları verecek.