Yarın toplu taşıma bedava mı? 23 Nisan Çarşamba İETT, MARMARAY, metro, metrobüs ücretsiz mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye genelinde coşkuyla kutlanacak olan bu özel günde, vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, resmi tatillerde toplu ulaşımın ücretsiz hale gelmesi önemli bir kolaylık sağlıyor.
Resmi Tatilde Ulaşım Ücretsiz Mi Olacak?
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu 23 Nisan'da da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması bekleniyor. Ancak 22 Nisan itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) veya Ulaştırma Bakanlığı'ndan bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil.
Önceki resmi tatillerde vatandaşların İstanbulkart ile ücretsiz geçiş yaptığı hatırlanacak olursa, 23 Nisan'da da benzer bir uygulamanın hayata geçmesi bekleniyor.
İstanbulkart'ı Kişiselleştirmeyi Unutmayın
Toplu ulaşımda ücretsiz geçiş hakkından yararlanabilmek için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Henüz bu işlemi yapmamış olanlar, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresi üzerinden gerekli formu doldurarak kişiselleştirme sürecini tamamlayabiliyor. Dileyenler İstanbulkart Mobil uygulaması aracılığıyla ya da 153'ü arayarak da işlemlerini gerçekleştirebilir.