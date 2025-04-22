Yarın toplu taşıma bedava mı? 23 Nisan Çarşamba İETT, MARMARAY, metro, metrobüs ücretsiz mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında İstanbul’da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, metrodan metrobüse, vapurdan otobüse kadar birçok ulaşım aracının 23 Nisan’da bedava olup olmadığını araştırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:19 PAYLAŞ ABONE OL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye genelinde coşkuyla kutlanacak olan bu özel günde, vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, resmi tatillerde toplu ulaşımın ücretsiz hale gelmesi önemli bir kolaylık sağlıyor.

A Haber foto arşiv Resmi Tatilde Ulaşım Ücretsiz Mi Olacak? Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu 23 Nisan'da da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması bekleniyor. Ancak 22 Nisan itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) veya Ulaştırma Bakanlığı'ndan bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil.