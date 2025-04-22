23 Nisan’da noterler açık mı, kapalı mı? Noterler resmi tatillerde çalışır mı, işlem yapılır mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Çarşamba günü bu yıl da resmi tatil olarak ilan edilecek. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş hizmet vermeyecek. 23 Nisan'da noterlerde işlemi olan pek çok kişi ise, noterlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. 23 Nisan'da noterler çalışacak mı? İşte merak edilen soruya dair detaylar...