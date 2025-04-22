23 Nisan’da noterler açık mı, kapalı mı? Noterler resmi tatillerde çalışır mı, işlem yapılır mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Çarşamba günü bu yıl da resmi tatil olarak ilan edilecek. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş hizmet vermeyecek. 23 Nisan'da noterlerde işlemi olan pek çok kişi ise, noterlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. 23 Nisan'da noterler çalışacak mı? İşte merak edilen soruya dair detaylar...
Noterler 23 Nisan'da hizmet vermeyecek
23 Nisan Çarşamba günü noterler kapalı olacak. Türkiye Noterler Birliği'nin uygulamalarına göre resmî tatil günlerinde noterler hizmet vermiyor. Bu yıl da aynı uygulama geçerli olacak ve 23 Nisan'da nöbetçi noter uygulaması da devre dışı kalacak. Noterlik işlemleri, 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.
Bankalar ve borsa 23 Nisan'da kapalı
Kamu bankaları ve özel bankaların tamamı 23 Nisan'da hizmet dışı olacak. Şubelerden işlem yapılmayacak, ancak mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden havale işlemleri gerçekleşebilecek. Farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri ise ilk iş günü olan 24 Nisan'da işleme alınacak. Öte yandan, FAST sistemi üzerinden 7/24 para transferi yapılabilmeye devam edilecek.
Borsa İstanbul da tıpkı bankalar gibi 23 Nisan'da kapalı olacak. İşlem gören piyasalar, tatilin ardından 24 Nisan Perşembe sabahı yeniden açılacak.
23 Nisan'da kapalı olacak kurumlar
Resmi tatil kapsamında aşağıdaki kamu kurumları ve bazı özel sektör hizmet noktaları 23 Nisan'da kapalı olacak:
📍Belediyeler
📍Muhtarlıklar
📍Valilikler
📍Kaymakamlıklar