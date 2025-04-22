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23 Nisan kargolar açık mı, kuryeler dağıtım yapacak mı? PTT, Sürat, Aras, Yurtiçi, MNG…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, kargo firmalarının ve kuryelerin çalışma düzeni merak ediliyor. Vatandaşlar "23 Nisan Çarşamba günü kargolar açık mı, kuryeler dağıtım yapacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. 23 Nisan resmi tatil ilan edilirken, özel şirketlerin çalışma durumu değişiklik gösterebiliyor. İşte PTT, Sürat, Aras, Yurtiçi, MNG kargo firmalarının çalışma durumu ile ilgili merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:07
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23 NİSAN’DA KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle pek çok kişi "yarın kargolar açık mı?" sorusunun yanıtını arıyor. İnternet alışverişlerinin teslimatını bekleyen vatandaşlar siparişlerinin dağıtıma çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki 23 Nisan kargolar açık mı? İşte merak edilenler…

23 Nisan Kargolar Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)23 Nisan Kargolar Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)

23 Nisan Kargolar Açık mı?

Türkiye genelinde resmi tatillerde, kamu kurumlarında tatil ilan edilirken, pek çok hizmet alanında mesai saatleri değişiyor. 23 Nisan da, Türkiye'de resmi tatil günlerinden biri olarak kabul ediliyor.

23 Nisan Kargolar Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)23 Nisan Kargolar Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)

Genellikle kargo firmalarının resmi tatil günleri kapsamında dağıtım yapmadığı biliniyor. Vatandaşlar, kargo şirketlerinin ve kuryelerin bayram günü uygulayacağı çalışma düzenine dair net bilgilere, ilgili firmaların resmi internet siteleri veya müşteri hizmetlerinden ulaşabilirler.

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