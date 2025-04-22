23 Nisan kargolar açık mı, kuryeler dağıtım yapacak mı? PTT, Sürat, Aras, Yurtiçi, MNG…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle pek çok kişi "yarın kargolar açık mı?" sorusunun yanıtını arıyor. İnternet alışverişlerinin teslimatını bekleyen vatandaşlar siparişlerinin dağıtıma çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki 23 Nisan kargolar açık mı? İşte merak edilenler…

23 Nisan Kargolar Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)

23 Nisan Kargolar Açık mı?

Türkiye genelinde resmi tatillerde, kamu kurumlarında tatil ilan edilirken, pek çok hizmet alanında mesai saatleri değişiyor. 23 Nisan da, Türkiye'de resmi tatil günlerinden biri olarak kabul ediliyor.

23 Nisan Kargolar Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)

Genellikle kargo firmalarının resmi tatil günleri kapsamında dağıtım yapmadığı biliniyor. Vatandaşlar, kargo şirketlerinin ve kuryelerin bayram günü uygulayacağı çalışma düzenine dair net bilgilere, ilgili firmaların resmi internet siteleri veya müşteri hizmetlerinden ulaşabilirler.