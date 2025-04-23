Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem görecek mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaştıkça, yatırımcılar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de Borsa İstanbul'un çalışma durumu oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, çocuklara armağan edilmiş bu anlamlı günde piyasaların açık olup olmayacağı sorusu, işlem planlaması yapan yatırımcılar için kritik bir önem taşıyor.
Resmi Tatillerde Borsa İşlem Görmüyor
Borsa İstanbul, Türkiye'deki tüm resmi tatillerde kapalı kalıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu kapsamda değerlendirildiğinden, 2025 yılında Çarşamba gününe denk gelen bu özel günde Borsa İstanbul'da hiçbir işlem gerçekleştirilmeyecek. Hisse senedi piyasaları, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) dahil olmak üzere tüm platformlar kapalı olacak.
İşlem Planlaması Yaparken Bu Detayı Atlamayın
Yatırımcıların, 23 Nisan 2025 tarihine yönelik alım-satım stratejilerini ve pozisyon yönetimlerini bu tatil gününü göz önünde bulundurarak planlamaları gerekiyor. Tatil nedeniyle oluşabilecek düşük hacimli işlem günleri öncesi ya da sonrasında dalgalanmalara karşı dikkatli olunması öneriliyor.
Borsa İstanbul 2025 Resmi Tatil Takvimi
Borsa İstanbul'un 2025 yılı boyunca kapalı olacağı tarihler şu şekilde:
1 Ocak 2025, Çarşamba – Yeni Yıl Tatili: Borsa kapalı
29 Mart 2025, Cumartesi – Ramazan Bayramı Arefesi: Borsa kapalı
30-31 Mart & 1 Nisan 2025, Pazar-Salı – Ramazan Bayramı: Borsa kapalı
23 Nisan 2025, Çarşamba – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Borsa kapalı
1 Mayıs 2025, Perşembe – Emek ve Dayanışma Günü: Borsa kapalı
19 Mayıs 2025, Pazartesi – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Borsa kapalı
5 Haziran 2025, Perşembe – Kurban Bayramı Arefesi: Borsa saat 13.00'e kadar açık
6-9 Haziran 2025, Cuma-Pazartesi – Kurban Bayramı: Borsa kapalı
15 Temmuz 2025, Salı – Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Borsa kapalı
30 Ağustos 2025, Cumartesi – Zafer Bayramı: Borsa kapalı
28 Ekim 2025, Salı – Cumhuriyet Bayramı Arefesi: Borsa saat 13.00'e kadar açık
29 Ekim 2025, Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı: Borsa kapalı