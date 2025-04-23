Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem görecek mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, yatırımcıların gündeminde Borsa İstanbul’un çalışma durumu yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümü olan bu özel gün, her yıl olduğu gibi 2025’te de coşkuyla kutlanacak. Çarşamba gününe denk gelen 23 Nisan, resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olacak. Peki Borsa İstanbul açık olacak mı, yoksa işlemler duracak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:48 PAYLAŞ ABONE OL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaştıkça, yatırımcılar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de Borsa İstanbul'un çalışma durumu oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, çocuklara armağan edilmiş bu anlamlı günde piyasaların açık olup olmayacağı sorusu, işlem planlaması yapan yatırımcılar için kritik bir önem taşıyor.

A Haber foto arşiv Resmi Tatillerde Borsa İşlem Görmüyor Borsa İstanbul, Türkiye'deki tüm resmi tatillerde kapalı kalıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu kapsamda değerlendirildiğinden, 2025 yılında Çarşamba gününe denk gelen bu özel günde Borsa İstanbul'da hiçbir işlem gerçekleştirilmeyecek. Hisse senedi piyasaları, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) dahil olmak üzere tüm platformlar kapalı olacak.