Haberler Liste Haberleri Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem görecek mi?

Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem görecek mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, yatırımcıların gündeminde Borsa İstanbul’un çalışma durumu yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümü olan bu özel gün, her yıl olduğu gibi 2025’te de coşkuyla kutlanacak. Çarşamba gününe denk gelen 23 Nisan, resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olacak. Peki Borsa İstanbul açık olacak mı, yoksa işlemler duracak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:48
ABONE OL
Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem görecek mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaştıkça, yatırımcılar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de Borsa İstanbul'un çalışma durumu oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, çocuklara armağan edilmiş bu anlamlı günde piyasaların açık olup olmayacağı sorusu, işlem planlaması yapan yatırımcılar için kritik bir önem taşıyor.

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Resmi Tatillerde Borsa İşlem Görmüyor

Borsa İstanbul, Türkiye'deki tüm resmi tatillerde kapalı kalıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu kapsamda değerlendirildiğinden, 2025 yılında Çarşamba gününe denk gelen bu özel günde Borsa İstanbul'da hiçbir işlem gerçekleştirilmeyecek. Hisse senedi piyasaları, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) dahil olmak üzere tüm platformlar kapalı olacak.

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

İşlem Planlaması Yaparken Bu Detayı Atlamayın

Yatırımcıların, 23 Nisan 2025 tarihine yönelik alım-satım stratejilerini ve pozisyon yönetimlerini bu tatil gününü göz önünde bulundurarak planlamaları gerekiyor. Tatil nedeniyle oluşabilecek düşük hacimli işlem günleri öncesi ya da sonrasında dalgalanmalara karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Borsa İstanbul 2025 Resmi Tatil Takvimi

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Borsa İstanbul'un 2025 yılı boyunca kapalı olacağı tarihler şu şekilde:

1 Ocak 2025, Çarşamba – Yeni Yıl Tatili: Borsa kapalı

29 Mart 2025, Cumartesi – Ramazan Bayramı Arefesi: Borsa kapalı

30-31 Mart & 1 Nisan 2025, Pazar-Salı – Ramazan Bayramı: Borsa kapalı

23 Nisan 2025, Çarşamba – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Borsa kapalı

1 Mayıs 2025, Perşembe – Emek ve Dayanışma Günü: Borsa kapalı

19 Mayıs 2025, Pazartesi – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Borsa kapalı

5 Haziran 2025, Perşembe – Kurban Bayramı Arefesi: Borsa saat 13.00'e kadar açık

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

6-9 Haziran 2025, Cuma-Pazartesi – Kurban Bayramı: Borsa kapalı

15 Temmuz 2025, Salı – Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Borsa kapalı

30 Ağustos 2025, Cumartesi – Zafer Bayramı: Borsa kapalı

28 Ekim 2025, Salı – Cumhuriyet Bayramı Arefesi: Borsa saat 13.00'e kadar açık

29 Ekim 2025, Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı: Borsa kapalı

SON DAKİKA