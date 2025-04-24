Adresimden Fay Hattı Sorgulama Ekranı | Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Kuzey Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor?

İstanbul’da sabah saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kenti sarsarken vatandaşlarda büyük endişeye yol açtı. İlk verilere göre merkez üssü Marmara Denizi olan sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından aynı bölgede artçı niteliğinde ikinci bir deprem daha kaydedildi. MTA ve AFAD, Türkiye'nin aktif fay zonlarını içeren haritaları düzenli olarak güncelliyor. Uzmanlara göre bu haritalar sadece bilim insanları için değil, halk için de yaşamsal öneme sahip.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 24.04.2025 07:44 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 07:47 PAYLAŞ ABONE OL

Kuzey Anadolu Fay Hattı, doğudan batıya 1200 kilometrelik bir hat boyunca uzanıyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayarak Saros Körfezi'ne kadar ilerleyen bu fay zonu, tarih boyunca yıkıcı depremlere neden oldu. KAF üzerinde yer alan iller arasında Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Erzincan ve Van gibi şehirler bulunuyor. İstanbul da bu hatta tehlikeli biçimde yakın konumda yer alıyor.

A Haber Foto Arşiv Diri Fay Nedir ve Neden Bu Kadar Önemli? Diri fay, yani aktif fay; tarihsel dönemde veya yakın jeolojik zamanda deprem üretmiş olan faylara verilen isimdir. Bu faylar, yer kabuğundaki hareketlerin yoğunlaştığı, dolayısıyla büyük depremlerin yaşanabileceği bölgeler olarak bilinir. MTA ve üniversiteler tarafından yürütülen çalışmalar, bu fayların yerini ve hareket hızlarını sürekli izliyor.