Van deprem SON DAKİKA | 13 Nisan az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Iğdır, Ağrı, Hakkari...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ilk depremin merkez üssü Tuşba ilçesi olup 10.69 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ardından yaşanan ikinci sarsıntı ise daha yüzeyde, 4.42 kilometre derinlikte oluştu.