Van deprem SON DAKİKA | 13 Nisan az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Iğdır, Ağrı, Hakkari...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ilk depremin merkez üssü Tuşba ilçesi olup 10.69 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ardından yaşanan ikinci sarsıntı ise daha yüzeyde, 4.42 kilometre derinlikte oluştu.
AFAD PEŞ PEŞE DUYURDU!
İLK DEPREM 11.39'DA GEÇEKLEŞTİ
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2025-04-13
Saat:11:39:05 TSİ
Enlem:38.73333 N
Boylam:43.42028 E
Derinlik:10.69 km
İKİNCİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.1
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2025-04-13
Saat:11:58:25 TSİ
Enlem:38.75528 N
Boylam:43.41 E
Derinlik:4.42 km
13 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-04-13 11:58:25 38.75528 43.41 4.42 MW 4.1 Tuşba (Van)
2025-04-13 11:39:05 38.73333 43.42028 10.69 ML 3.6 Tuşba (Van)
2025-04-13 11:25:17 35.73472 26.81889 8.01 ML 2.2 Ege Denizi - [120.55 km] Datça (Muğla)
2025-04-13 11:07:26 38.73944 43.39139 6.98 ML 1.3 Tuşba (Van)
2025-04-13 11:01:56 38.71833 43.44639 12.1 ML 2.4 Tuşba (Van)
2025-04-13 10:56:09 38.74278 43.40056 7.01 ML 1.7 Tuşba (Van)
2025-04-13 10:53:04 38.72139 43.43583 11.86 ML 3.2 Tuşba (Van)
2025-04-13 10:50:00 37.45556 30.92278 7.0 ML 2.1 Sütçüler (Isparta)
2025-04-13 10:42:34 38.07944 32.60083 6.87 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2025-04-13 10:42:02 38.675 36.4425 5.67 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri)
2025-04-13 10:19:52 36.64333 36.44083 6.47 ML 2.1 Kırıkhan (Hatay)
2025-04-13 10:00:04 38.85861 25.55667 10.69 ML 2.7 Ege Denizi - [77.00 km] Karaburun (İzmir)
2025-04-13 09:37:52 37.47278 37.02556 7.04 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-04-13 09:34:57 38.10778 37.20833 7.0 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-04-13 09:05:12 38.87361 25.62528 5.31 ML 1.7 Ege Denizi - [71.87 km] Karaburun (İzmir)
2025-04-13 09:03:44 40.08556 26.13972 11.08 ML 1.3 Ege Denizi - [06.30 km] Eceabat (Çanakkale)
2025-04-13 08:36:29 38.42806 37.27972 7.0 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-04-13 08:18:10 38.15694 36.57722 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-04-13 08:08:57 40.23944 27.03139 6.96 ML 0.9 Biga (Çanakkale)
2025-04-13 07:48:28 40.87194 42.06944 7.0 ML 1.3 Olur (Erzurum)
2025-04-13 07:39:06 37.45722 42.7075 7.0 ML 2.9 Uludere (Şırnak)
2025-04-13 06:57:19 38.18444 38.63389 0.15 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2025-04-13 06:48:21 38.12417 38.4375 11.24 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)