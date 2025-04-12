Akaryakıt tabelaları yeniden değişti: Benzine zam geldi

Benzine zam geldi (A Haber Foto Arşiv)

Brent Petrolün Seyri Fiyatları Belirliyor

Brent petrol, 60 doların altına inerek son 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü! Uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatı 63,44 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Fiyatlardaki bu değişkenlik, akaryakıt fiyatlarında hızlı dalgalanmalara neden oluyor.