Akaryakıt tabelaları yeniden değişti: Benzine zam geldi

Son haftalarda uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatlarını da aşağı çekmişti. Çarşamba günü motorine 2 lira 64 kuruş, perşembe günü benzine 2 lira 18 kuruş indirim uygulanmıştı. Cuma günü ise benzine 1 lira 35 kuruşluk indirim daha gelmişti.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik, sürücülerin yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer almaya devam ediyor. Ardı ardına gelen indirimlerden sonra 12 Nisan 2025 Cumartesi günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 82 kuruş zam yapıldı. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel PO/gaz Otogaz
ISTANBUL (AVRUPA) 44.18 TL/LT 44.32 TL/LT 27.39 TL/LT
ISTANBUL (ANADOLU) 44.03 TL/LT 44.20 TL/LT 26.79 TL/LT
ANKARA 44.75 TL/LT 45.07 TL/LT 27.29 TL/LT
IZMIR 45.12 TL/LT 45.43 TL/LT 27.24 TL/LT
Brent petrol, 60 doların altına inerek son 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü! Uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatı 63,44 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Fiyatlardaki bu değişkenlik, akaryakıt fiyatlarında hızlı dalgalanmalara neden oluyor.