İstanbul’da deprem mi oldu? AFAD az önce, nerede deprem oldu? Tekirdağ, Edirne, Çanakkale...

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 13.36'da meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi. AFAD verilerine göre deniz tabanının 9,91 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının merkez üssü Silivri'ye yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.
MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-07-31
Saat:13:36:40 TSİ
Enlem:40.845 N
Boylam:28.26778 E
Derinlik:9.91 km
İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAKIN TARİHLİ DEPREMLER
|Tarih
|Bölge
|Büyüklük
|Derinlik
|Etkilenen Yerler
|23 Nisan 2025
|Marmara Denizi açıkları
|6.1
|~13 km
|İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa
|23 Kasım 2022
|Düzce Bölgesi
|5.9
|-
|Düzce (İstanbul'dan ~172 km doğu)
|11 Ocak 2020
|Silivri civarı
|4.7 (Mw)
|7 km
|Silivri ve İstanbul merkez
|26 Eylül 2019
|Silivri / Marmara Ereğlisi açıkları
|5.7 – 5.8
|7 km
|İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-07-31 13:36:40 40.845 28.26778 9.91 ML 3.5 Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
2025-07-31 13:21:01 37.17056 28.81972 7.03 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2025-07-31 13:00:23 39.34583 28.90944 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-07-31 12:44:47 36.93444 27.32639 5.53 ML 1.8 Ege Denizi - [04.89 km] Bodrum (Muğla)
2025-07-31 12:17:30 39.55306 34.39361 5.28 ML 1.2 Çiçekdağı (Kırşehir)
2025-07-31 12:16:16 39.75972 30.18889 7.0 ML 1.3 İnönü (Eskişehir)
2025-07-31 11:54:28 38.00222 37.4425 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-07-31 10:45:23 39.26139 28.95694 7.0 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-07-31 10:41:06 38.10278 36.90694 9.2 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-31 09:52:39 39.13694 28.20056 6.59 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-07-31 09:43:11 37.09889 28.58722 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2025-07-31 09:07:33 39.8125 25.67139 6.64 ML 1.8 Ege Denizi - [33.48 km] Bozcaada (Çanakkale)
2025-07-31 08:59:33 35.03472 25.99694 8.45 ML 4.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
2025-07-31 08:41:00 39.12278 33.32222 7.0 ML 1.6 Tuz Gölü - [05.66 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
2025-07-31 08:23:58 38.08444 38.41056 7.01 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2025-07-31 07:48:01 40.69222 27.45361 6.24 ML 1.3 Marmara Denizi - [11.20 km] Marmara (Balıkesir)
2025-07-31 07:15:41 37.21611 36.73944 6.02 ML 2.3 Nurdağı (Gaziantep)
2025-07-31 07:14:53 38.58444 39.68333 6.92 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2025-07-31 06:39:37 36.24306 29.02333 5.23 ML 2.1 Akdeniz - [23.97 km] Seydikemer (Muğla)
2025-07-31 06:33:21 40.085 26.0875 13.16 ML 1.6 Ege Denizi - [09.87 km] Eceabat (Çanakkale)
2025-07-31 06:28:28 39.33583 28.87028 7.05 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-07-31 06:20:32 39.23972 29.0 6.98 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-07-31 05:19:20 39.97194 39.59056 6.83 ML 1.1 Kelkit (Gümüşhane)
2025-07-31 05:09:47 39.58972 26.42889 6.96 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)