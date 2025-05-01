1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mı, açık mı? Bugün (1 Mayıs Perşembe) nöbetçi noter olacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu kapsamda kamu kurumları, bankalar ve noterler gibi birçok resmi daire kapalı olacak. Ancak bazı vatandaşlar, resmi tatil günlerinde noterlik işlemlerini gerçekleştirmek isteyebiliyor. Bu nedenle “1 Mayıs’ta noterler açık mı?” ve “Nöbetçi noterler çalışıyor mu?” soruları araştırma konusu oldu. İşte 1 Mayıs Perşembe günü noterlerin çalışma durumu ve nöbetçi noter sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 01.05.2025 07:34 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 08:50 PAYLAŞ ABONE OL

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu ve özel sektör birimi kapalı olacak. Resmi işlemlerini bu tarihe denk getiren vatandaşların ise merak ettiği en önemli konulardan biri de noterlerin çalışma durumu.

A Haber Foto Arşiv Noterler 1 Mayıs'ta Hizmet Verecek mi? Türkiye Noterler Birliği'nin uyguladığı takvime göre 1 Mayıs Perşembe günü noterlerde herhangi bir işlem yapılmayacak. Yani, yalnızca sabit noterler değil, nöbetçi noterlik hizmeti veren birimler de bu tarihte kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında noterlik hizmetleri tamamen duracak.