Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? 2025 USP başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında eğitimine devam eden, genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (veya denk bir sistemde) olan öğrenciler.

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Not Ortalaması Şartı ve Diğer Kriterler

Başvuru için genel not ortalamasının 2'nin üzerinde olması gerektiği belirtiliyor. Ancak, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalaması henüz netleşmediği için, bu sınıftaki öğrenciler için bu şart aranmamaktadır. Ayrıca, başvuru yapılan dönemde lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin ise mezun durumuna geçmemiş olması bekleniyor. Bu koşulların sağlanmaması durumunda işverenler, staj tekliflerini iptal edebilir.