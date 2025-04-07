Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? 2025 USP başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Başvuru işlemleri sona erdi, ancak henüz Ulusal Staj Programı sonuçları açıklanmadı. Başvuruların değerlendirilmesi süreci devam ediyor ve adayların mesleki/akademik, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları belirleniyor. Bu değerlendirmeler sonucunda adaylar, kimlik bilgileri gizlenerek stajyer havuzuna dahil edilecek. Adaylar, stajyer havuzunda yer alıp almadıklarını öğrenmek için duyuruların yapılacağı internet sitesini takip edebilirler.
Sonuçlar Nereden Öğrenilebilir?
Ulusal Staj Programı sonuçlarına, başvuru sürecinin ardından, https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami internet adresinden ulaşılabilecek. Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılacak ve işverenler, programa staj tekliflerini gönderecek. Adaylar, kendilerine yapılan staj tekliflerine dair tüm detayları bu internet sitesinden öğrenebilirler.
Kimler Başvuruda Bulunabilir?
Ulusal Staj Programı'na başvurabilmek için belirli yaş ve eğitim şartlarını sağlamak gerekiyor. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar (yani 1 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş olanlar) programa başvurabilecektir. Başvuru yapabilecek adaylar şu kriterlere göre belirleniyor:
Türkiye, KKTC ve yurt dışında eğitimine devam eden, genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (veya denk bir sistemde) olan öğrenciler.
Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç).
Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri.
Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.
Not Ortalaması Şartı ve Diğer Kriterler
Başvuru için genel not ortalamasının 2'nin üzerinde olması gerektiği belirtiliyor. Ancak, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalaması henüz netleşmediği için, bu sınıftaki öğrenciler için bu şart aranmamaktadır. Ayrıca, başvuru yapılan dönemde lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin ise mezun durumuna geçmemiş olması bekleniyor. Bu koşulların sağlanmaması durumunda işverenler, staj tekliflerini iptal edebilir.