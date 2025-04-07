ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-2025 ATA AÖF bahar dönemi sınav sonuç ekranı açıldı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) 2024-2025 Bahar Dönemi vize sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde üç oturumda, yüz yüze olarak tamamlandı. Sınav maratonunun ardından gözler sonuçlara çevrildi. On binlerce öğrenci, sınav değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor.

Sonuçlar En Geç 20 Nisan'a Kadar Açıklanacak

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamalara göre sınav sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içerisinde açıklanacak.