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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-2025 ATA AÖF bahar dönemi sınav sonuç ekranı açıldı mı?

5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) Bahar Dönemi ara sınavlarının ardından, gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Üç oturumda tamamlanan vize sınavları sonrasında binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve ders geçme notunun kaç olduğunu merak ediyor. Peki 2024-2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:19
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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-2025 ATA AÖF bahar dönemi sınav sonuç ekranı açıldı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) 2024-2025 Bahar Dönemi vize sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde üç oturumda, yüz yüze olarak tamamlandı. Sınav maratonunun ardından gözler sonuçlara çevrildi. On binlerce öğrenci, sınav değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor.

Sonuçlar En Geç 20 Nisan'a Kadar Açıklanacak

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamalara göre sınav sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içerisinde açıklanacak.

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Bu takvime göre sonuçların 20 Nisan 2025 tarihine kadar öğrenci erişimine açılması bekleniyor. Herhangi bir erteleme olmazsa öğrenciler, sonuçlarına belirtilen tarihten önce de ulaşabilir.

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Sınav Sonuçları Nereden ve Nasıl Öğrenilir?

ATA AÖF sınav sonuçları, Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrenilebilecek.

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Adayların https://obs.atauni.edu.tr adresine T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifreleriyle giriş yapmaları yeterli olacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili derslerin vize notları, puan ve harf notu biçiminde görüntülenebilecek.

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Ders Geçme Notu Kaç?

ATA AÖF'te bir dersten başarılı sayılmak için en az "CC" harf notu almak gerekiyor. "AA, BA, BB, CB ve CC" notları öğrencinin dersi geçtiğini gösterirken, "FF" harf notu o dersten kalındığı anlamına geliyor. Notlar, dönem içi başarı (vize) ve dönem sonu sınavlarının (final) birlikte değerlendirilmesiyle oluşuyor. Bu nedenle vize notu, genel başarı puanında önemli bir belirleyici oluyor.

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