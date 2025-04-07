Haberler Liste Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Arsenal-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Arsenal-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında çeyrek final heyecanı başlıyor. Futbol severler, dev mücadelelerde sahne alacak takımları ve maçların detaylarını merakla takip ediyor. Peki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.04.2025 07:53
ABONE OL
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Arsenal-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler çeyrek final mücadelelerine çevrildi. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda son 8 takım, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Futbol severleri ekran başına kilitleyecek eşleşmeler nefes kesmeye aday.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Son 16 Turunun Ardından Dev Eşleşmeler

4, 5, 11 ve 12 Mart tarihlerinde oynanan son 16 turu karşılaşmaları sonucunda çeyrek finale yükselen takımlar belli olmuştu. Devleri eleyerek adını bir üst tura yazdıran ekipler; Real Madrid, Inter, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Aston Villa, PSG ve Borussia Dortmund oldu.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Kura çekiminin ardından eşleşmeler ise şu şekilde oluştu:

PSG – Aston Villa

Arsenal – Real Madrid

Barcelona – Borussia Dortmund

Bayern Münih – Inter

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Çeyrek Final Takvimi Belli Oldu

Avrupa futbolunun kalbinin atacağı çeyrek final ilk maçları 8 ve 9 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 15 ve 16 Nisan'da yapılacak. Mücadeleler, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

İlk maçların programı şöyle:

8 Nisan Salı

22.00 | Arsenal – Real Madrid (tabii Spor)

22.00 | Bayern Münih – Inter (TRT Spor, tabii)

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

9 Nisan Çarşamba

22.00 | PSG – Aston Villa (TRT 1, tabii)

22.00 | Barcelona – Borussia Dortmund (tabii Spor)

SON DAKİKA