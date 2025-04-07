UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Arsenal-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler çeyrek final mücadelelerine çevrildi. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda son 8 takım, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. Futbol severleri ekran başına kilitleyecek eşleşmeler nefes kesmeye aday.
Son 16 Turunun Ardından Dev Eşleşmeler
4, 5, 11 ve 12 Mart tarihlerinde oynanan son 16 turu karşılaşmaları sonucunda çeyrek finale yükselen takımlar belli olmuştu. Devleri eleyerek adını bir üst tura yazdıran ekipler; Real Madrid, Inter, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Aston Villa, PSG ve Borussia Dortmund oldu.
Kura çekiminin ardından eşleşmeler ise şu şekilde oluştu:
PSG – Aston Villa
Arsenal – Real Madrid
Barcelona – Borussia Dortmund
Bayern Münih – Inter
Çeyrek Final Takvimi Belli Oldu
Avrupa futbolunun kalbinin atacağı çeyrek final ilk maçları 8 ve 9 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 15 ve 16 Nisan'da yapılacak. Mücadeleler, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
İlk maçların programı şöyle:
⚽8 Nisan Salı
22.00 | Arsenal – Real Madrid (tabii Spor)
22.00 | Bayern Münih – Inter (TRT Spor, tabii)