MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Personel temin ekranı ile MSÜ tercih sonuç ekranı

2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, bu yıl mayıs ayının ikinci haftası olarak öngörülüyor. Adaylar, tercih işlemlerini online olarak tamamladıktan sonra, tercih sonuçlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden duyurulacak.
Yerleştirme Puanına Göre Değerlendirme Yapılacak
MSÜ tercih sonuçlarında yerleştirme, adayların Aday Değerlendirme Puanı (ADP) esas alınarak yapılacak. Bu puan, her adayın tercih öncelikleri dikkate alınarak belirleniyor. Bu nedenle, adayların yerleşebileceği okullar, tercih sırasına ve ADP'lerine göre şekillenecek.
MSÜ Tercihlerinde Hangi Puan Türleri Geçerli?
Adaylar, MSÜ tercihlerini yaparken belirli puan türlerine göre tercihte bulunacaklar. İşte MSÜ tercih sonuçlarında yer alacak puan türleri:
Kara Harp Okulu (KHO):
Sayısal (KHO-Sayısal)
Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık)
Sözel (KHO-Sözel)
Deniz Harp Okulu (DHO)
Hava Harp Okulu (HHO)
Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)
Astsubay Meslek Yüksekokulları Tercih Puan Türleri
Adaylar, Astsubay Meslek Yüksekokulları için de tercih yapacaklar. Bu okullara dair puan türleri ise şu şekilde:
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)
Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO)
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu İçin Müzik Yetenek Sınavı Zorunlu
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu tercih edecek adaylar, bu okula özel bir durumla karşılaşacak. Adaylar, müzik yetenek sınavına girecekler. Bu nedenle, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu tercih eden adayların müzik yeteneklerine dair yeterlilikleri de göz önünde bulundurulacak.