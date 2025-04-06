MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Personel temin ekranı ile MSÜ tercih sonuç ekranı

Adaylar, Astsubay Meslek Yüksekokulları için de tercih yapacaklar. Bu okullara dair puan türleri ise şu şekilde:

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Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu İçin Müzik Yetenek Sınavı Zorunlu

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu tercih edecek adaylar, bu okula özel bir durumla karşılaşacak. Adaylar, müzik yetenek sınavına girecekler. Bu nedenle, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu tercih eden adayların müzik yeteneklerine dair yeterlilikleri de göz önünde bulundurulacak.