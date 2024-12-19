Haberler Liste Haberleri Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde geçme notu 70 oldu! Bakan Tekin açıkladı

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde geçme notu 70 oldu! Bakan Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin geçme notunun 70’e yükseltildiğini açıkladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde düzenlenen "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 7. Büyük Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik yeni projeler geliştirdiklerini kamuoyuyla paylaştı. İşte açıklamalarla ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:55
ABONE OL
TÜRKÇE VE EDEBİYAT DERSLERİNDE GEÇME NOTU 70 OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkçe'nin zenginliklerini koruma ve dil öğrenimini daha etkili hale getirme amacıyla birçok proje geliştirdiklerini belirtti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince düzenlenen 'UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 7. Büyük Buluşması' programına katılan Bakan Tekin "Dilimizin Zenginlikleri" vurgusu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

"Dil becerilerinin klasik ya da test sınavları ölçülme ilkesinden vazgeçip dört temel beceri üzerinden hem Türkçe hem Türk Dili Edebiyatı derslerinin değerlendirilmesi sürecini başlattık. Biraz tartışmalı oldu ama her iki derste de geçme notunu 70'e çıkardık diğer derslerden farklı olarak. Bu projeksiyonu besleyecek 'dilimizin zenginlikleri', 'söz darlığımız', 'sözlük okumak özgürlüktür' gibi çok farklı projeler geliştirdik. Bu geçtiğimiz yıl uygulandı. Bu yıl da aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Biz bu ve benzeri projelerle aslında burada genel anlamda UNESCO'nun, özelde de komisyonun çalışmalarına destek olabilecek birlikte yakın çalışabilecek iş birliği alanlarımız olduğunu, ben en azından başlıklar halinde gündeme getirilmesi, çalışma daha işlevsel hale getireceğini ifade etmek için buraya geldim."

SON DAKİKA