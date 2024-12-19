Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı! 2025 zamlı asgari ücret 3. toplantı sonrası ilk rakam ne oldu?

Komisyonun ilk toplantısı 10 Aralık'ta, ikinci toplantısı ise 16 Aralık'ta yapılmıştı. İlk iki oturumda işçi ve işveren taraflarının talepleri dinlenirken, ekonomiyle ilgili resmi kurumların verileri masaya yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleşen 2025 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi. İşçi kesiminin talebi netleşti.

2025 Asgari Ücret (A Haber Foto Arşiv)

%45 Enflasyon ve %20 Refah Payı

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sona erdi. 2025 yılı asgari ücret zam oranlarına ilişkin rakam verilmedi. Ancak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin talebini açıkladı.

2025 Asgari Ücret (A Haber Foto Arşiv)

"Türk-İş Başkanlar kuruluna asgari ücretli işçiler olarak önerimiz yüzde 45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek yüzde 20 refah payı ile 29.583 TL. " dedi.

2025 Asgari Ücret (A Haber Foto Arşiv)

Sonuç Ne Zaman Açıklanacak?

Komisyonun bu toplantısının ardından, asgari ücretle ilgili nihai kararın önümüzdeki hafta duyurulması bekleniyor. Komisyonun dördüncü toplantısı için kesin bir tarih açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam tekliflerinin önümüzdeki hafta netleşeceğini belirtti. Toplantının 23-27 Aralık tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

2025 Asgari Ücret (A Haber Foto Arşiv)

2025 Asgari Ücret Olası Zamlar

%20 zam: 20.402 TL

%25 zam: 21.252 TL

%30 zam: 22.102 TL

%35 zam: 22.952 TL

%40 zam: 23.802 TL