ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLDU? Net, brüt, saatlik, günlük ve haftalık hesaplamalar 2025

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girecek yeni asgari ücretin brüt tutarı 26.550 TL olarak belirlendi. Yüzde %30 artış ile asgari ücret 22.104 TL'ye yükseldi.

2025 Asgari Ücret

Net Asgari Ücret ve Kesintiler

Brüt olarak 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin, çalışanların eline geçecek net tutarı 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak hesaplandı. Bu tutar içerisinde şu kesintiler yer alıyor:

SGK primi: 3 bin 640 lira 77 kuruş

İşsizlik sigortası primi: 260 lira 6 kuruş