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ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLDU? Net, brüt, saatlik, günlük ve haftalık hesaplamalar 2025

2025 yılında asgari ücretle ilgili merak edilen detaylar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yıl itibariyle asgari ücretin net 22.104 TL olacağını açıkladı. Yapılan zammın işverene maliyeti de hesaplanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Peki 2025 asgari ücret brütü kaç TL oldu? İşte, saatlik, günlük ve haftalık asgari ücret hesaplamalar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 06:49
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ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLDU? Net, brüt, saatlik, günlük ve haftalık hesaplamalar 2025

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girecek yeni asgari ücretin brüt tutarı 26.550 TL olarak belirlendi. Yüzde %30 artış ile asgari ücret 22.104 TL'ye yükseldi.

2025 Asgari Ücret2025 Asgari Ücret

Asgari Ücret 2025 Aylık Brüt Ücret 26.550 TL

Asgari Ücret 2025 Aylık Net Ücret 22.104,67 TL

Asgari Ücret 2025 Günlük Brüt Ücret 736,80 TL

2025 Asgari Ücret2025 Asgari Ücret

Net Asgari Ücret ve Kesintiler

Brüt olarak 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin, çalışanların eline geçecek net tutarı 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak hesaplandı. Bu tutar içerisinde şu kesintiler yer alıyor:

SGK primi: 3 bin 640 lira 77 kuruş

İşsizlik sigortası primi: 260 lira 6 kuruş

2025 Asgari Ücret2025 Asgari Ücret

İşverene Toplam Maliyet

Brüt ücrete şu öğeler de eklendiğinde bir işçinin işverene toplam maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruşa ulaşıyor:

SGK işveren payı: 4 bin 30 lira 85 kuruş

İşveren işsizlik sigortası primi: 520 lira 11 kuruş

Devlet tarafından işverenlere sağlanan asgari ücret desteği ise 700 liradan 1000 liraya yükseltildi.

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