ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLDU? Net, brüt, saatlik, günlük ve haftalık hesaplamalar 2025

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girecek yeni asgari ücretin brüt tutarı 26.550 TL olarak belirlendi. Yüzde %30 artış ile asgari ücret 22.104 TL'ye yükseldi.
Asgari Ücret 2025 Aylık Brüt Ücret 26.550 TL
Asgari Ücret 2025 Aylık Net Ücret 22.104,67 TL
Asgari Ücret 2025 Günlük Brüt Ücret 736,80 TL
Net Asgari Ücret ve Kesintiler
Brüt olarak 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin, çalışanların eline geçecek net tutarı 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak hesaplandı. Bu tutar içerisinde şu kesintiler yer alıyor:
SGK primi: 3 bin 640 lira 77 kuruş
İşsizlik sigortası primi: 260 lira 6 kuruş
İşverene Toplam Maliyet
Brüt ücrete şu öğeler de eklendiğinde bir işçinin işverene toplam maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruşa ulaşıyor:
SGK işveren payı: 4 bin 30 lira 85 kuruş
İşveren işsizlik sigortası primi: 520 lira 11 kuruş
Devlet tarafından işverenlere sağlanan asgari ücret desteği ise 700 liradan 1000 liraya yükseltildi.