Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Ocak 2025 Kabine gündeminde hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği 2025 yılının ilk Kabine Toplantısı , 6 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleşecek. Toplantıda ekonomiden dış politikaya kadar birçok kritik başlık ele alınacak. Memur ve emekli maaşlarındaki artış düzenlemeleri, terörle mücadele ve Suriye'deki son gelişmeler gündemin ana maddeleri arasında yer alıyor.

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Memur ve Emekliye Refah Payı Tartışması

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli maaşlarında yapılan zam oranları netleşti. Memur ve memur emeklileri için yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75 oranında artış uygulanırken, refah payı düzenlemesi ise henüz açıklanmadı. Kabine toplantısında bu konuda yeni bir adım atılıp atılmayacağı büyük merak konusu. Ayrıca en düşük emekli maaşına yapılacak olası artışın bütçe üzerindeki etkisi de masaya yatırılacak.