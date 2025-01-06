Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Ocak 2025 Kabine gündeminde hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği 2025 yılının ilk Kabine Toplantısı, 6 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleşecek. Toplantıda ekonomiden dış politikaya kadar birçok kritik başlık ele alınacak. Memur ve emekli maaşlarındaki artış düzenlemeleri, terörle mücadele ve Suriye'deki son gelişmeler gündemin ana maddeleri arasında yer alıyor.
Toplantı Saati Bekleniyor
6 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantının kesin saati hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasıyla alınan kararların kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Memur ve Emekliye Refah Payı Tartışması
Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli maaşlarında yapılan zam oranları netleşti. Memur ve memur emeklileri için yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75 oranında artış uygulanırken, refah payı düzenlemesi ise henüz açıklanmadı. Kabine toplantısında bu konuda yeni bir adım atılıp atılmayacağı büyük merak konusu. Ayrıca en düşük emekli maaşına yapılacak olası artışın bütçe üzerindeki etkisi de masaya yatırılacak.
Ekonomide 2025 Beklentileri
Ekonomik göstergelerin detaylı bir şekilde ele alınacağı toplantıda, 2024 yılı verilerinin ışığında 2025 hedefleri değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sürecinin hızlandırılması için yeni tedbirlerin gündeme gelmesi beklenirken, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında uygulanacak adımlar da masada olacak.
Suriye ve Gazze Gündemde
Dış politikada, Suriye'deki son durum Kabine'nin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bölgede 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından şekillenen yeni düzende Türkiye'nin aktif rolü ve terör unsurlarının tamamen bertaraf edilmesine yönelik stratejiler değerlendirilecek. Gazze'deki insani kriz ve uluslararası toplumun tutumu da toplantının bir diğer kritik başlığı olacak.
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu İlk Kez Toplanıyor
Kabine toplantısında ayrıca 9 Ocak'ta ilk toplantısını yapması planlanan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nun hazırlıkları ele alınacak. Demografik yapının korunması ve nüfus artış hızının sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çalışmaların detayları konuşulacak.