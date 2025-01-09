Milyonlarca devlet memurunu ilgilendiriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı: 2025 yılına ilişkin yemek bedelleri belli oldu

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BÜTÇEDEN KARŞILANMAYAN KISMI PERSONELDEN ALINACAK

Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

O TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek. Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.