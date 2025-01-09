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Milyonlarca devlet memurunu ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı: 2025 yılına ilişkin yemek bedelleri belli oldu

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği kapsamında 2025 yılı öğle yemeği hizmetinden faydalanacak memur ve sözleşmeli personelin ödeyeceği günlük yemek ücretleri belli oldu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 01:29 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 02:00
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Milyonlarca devlet memurunu ilgilendiriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı: 2025 yılına ilişkin yemek bedelleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Tebliğle, 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

BÜTÇEDEN KARŞILANMAYAN KISMI PERSONELDEN ALINACAK
Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

O TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek. Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği uygulama tebliği (Foto: Resmi Gazete) Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği uygulama tebliği (Foto: Resmi Gazete)

BELİRLENEN GÜNLÜK YEMEK BEDELLERİ
15 Ocak 2025 - 14 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere alınacak yemek bedelleri şu şekilde düzenlendi.

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