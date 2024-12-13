Tişrin Barajı nerede, Türkiye’ye kaç KM uzaklıkta? Teşrin Barajı’nın konumu ve önemi nedir?

Tişrin Barajı , Suriye'nin enerji altyapısında önemli bir yer tutmakta ve bölgedeki su yönetimini etkileyen stratejik bir nokta olma özelliğini sürdürmektedir. Barajın askeri ve ekonomik anlamda geçmişteki önemi, günümüzde de bölgedeki siyasi dengeleri şekillendirmektedir.

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Tişrin Barajı Nerede?

Tişrin Barajı, Suriye'nin Halep ilinin batısında, Fırat Nehri üzerinde yer alır. Halep şehir merkezinin yaklaşık 50 kilometre doğusunda konumlanan bu baraj, 1999 yılında tamamlanmış olup su temini, enerji üretimi ve sulama gibi önemli işlevlere sahiptir. Tişrin Barajı, Türkiye'ye ise yaklaşık 575,7 kilometre uzaklıktadır.

Bölgesel Su ve Enerji Yönetimindeki Rolü

Fırat Nehri üzerindeki en büyük barajlardan biri olan Tişrin, bölgedeki su kaynaklarının yönetilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Su temini ve enerji üretimi açısından hayati öneme sahip olan baraj, Suriye'nin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i, Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından sağlanmaktadır.