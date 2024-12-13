Tişrin Barajı nerede, Türkiye’ye kaç KM uzaklıkta? Teşrin Barajı’nın konumu ve önemi nedir?

Tişrin Barajı, Suriye'nin enerji altyapısında önemli bir yer tutmakta ve bölgedeki su yönetimini etkileyen stratejik bir nokta olma özelliğini sürdürmektedir. Barajın askeri ve ekonomik anlamda geçmişteki önemi, günümüzde de bölgedeki siyasi dengeleri şekillendirmektedir.
Tişrin Barajı Nerede?
Tişrin Barajı, Suriye'nin Halep ilinin batısında, Fırat Nehri üzerinde yer alır. Halep şehir merkezinin yaklaşık 50 kilometre doğusunda konumlanan bu baraj, 1999 yılında tamamlanmış olup su temini, enerji üretimi ve sulama gibi önemli işlevlere sahiptir. Tişrin Barajı, Türkiye'ye ise yaklaşık 575,7 kilometre uzaklıktadır.
Bölgesel Su ve Enerji Yönetimindeki Rolü
Fırat Nehri üzerindeki en büyük barajlardan biri olan Tişrin, bölgedeki su kaynaklarının yönetilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Su temini ve enerji üretimi açısından hayati öneme sahip olan baraj, Suriye'nin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i, Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından sağlanmaktadır.
Stratejik Önemi ve Savaşta Yeri
Tişrin Barajı, aynı zamanda Türkiye-Suriye sınırına yakın bir noktada bulunması nedeniyle, bölgedeki su yönetimi ve enerji üretimi açısından stratejik bir konumda yer almaktadır. Baraj, 2015 yılında PKK/YPG terör örgütünün eline geçmiş ve bölgedeki askeri dengeleri etkilemiştir. ABD'nin desteğiyle, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 2015 yılında barajın kontrolünü ele geçirmiştir.
Terör Örgütü YPG'den Kurtarılan İlk Büyük Nokta
Tişrin Barajı, Fırat'ın batısında PKK/YPG terör örgütü'nün ele geçirdiği ilk büyük askeri nokta olma özelliğine sahiptir. 27 Aralık 2015'te, ABD hava desteğiyle birlikte, terör örgütü YPG barajın kontrolünü ele geçirmişti. Bu operasyon, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD ile mücadelede önemli bir dönüm noktası olmuştur.