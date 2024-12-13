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Tişrin Barajı nerede, Türkiye'ye kaç KM uzaklıkta? Teşrin Barajı'nın konumu ve önemi nedir?

Tişrin Barajı, Suriye'nin Halep il sınırlarında, Fırat Nehri üzerinde yer alan stratejik bir yapıdır. Hem Halep'in su temini hem de bölgedeki enerji ihtiyacının karşılanmasında kritik bir rol oynayan baraj, Suriye'nin enerji altyapısı açısından büyük öneme sahiptir. Bu baraj, sadece yerel ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda Fırat Nehri boyunca su düzenini sağlamak ve enerji üretmek amacıyla da kullanılıyor. Tişrin Barajı'nın coğrafi konumu ve sunduğu avantajlar, onu bölgedeki en önemli altyapı projelerinden biri haline getirmektedir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 17:29 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:37
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Tişrin Barajı nerede, Türkiye’ye kaç KM uzaklıkta? Teşrin Barajı’nın konumu ve önemi nedir?

Tişrin Barajı, Suriye'nin enerji altyapısında önemli bir yer tutmakta ve bölgedeki su yönetimini etkileyen stratejik bir nokta olma özelliğini sürdürmektedir. Barajın askeri ve ekonomik anlamda geçmişteki önemi, günümüzde de bölgedeki siyasi dengeleri şekillendirmektedir.

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Tişrin Barajı Nerede?

Tişrin Barajı, Suriye'nin Halep ilinin batısında, Fırat Nehri üzerinde yer alır. Halep şehir merkezinin yaklaşık 50 kilometre doğusunda konumlanan bu baraj, 1999 yılında tamamlanmış olup su temini, enerji üretimi ve sulama gibi önemli işlevlere sahiptir. Tişrin Barajı, Türkiye'ye ise yaklaşık 575,7 kilometre uzaklıktadır.

Bölgesel Su ve Enerji Yönetimindeki Rolü

Fırat Nehri üzerindeki en büyük barajlardan biri olan Tişrin, bölgedeki su kaynaklarının yönetilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Su temini ve enerji üretimi açısından hayati öneme sahip olan baraj, Suriye'nin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i, Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından sağlanmaktadır.

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Stratejik Önemi ve Savaşta Yeri

Tişrin Barajı, aynı zamanda Türkiye-Suriye sınırına yakın bir noktada bulunması nedeniyle, bölgedeki su yönetimi ve enerji üretimi açısından stratejik bir konumda yer almaktadır. Baraj, 2015 yılında PKK/YPG terör örgütünün eline geçmiş ve bölgedeki askeri dengeleri etkilemiştir. ABD'nin desteğiyle, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 2015 yılında barajın kontrolünü ele geçirmiştir.

Terör Örgütü YPG'den Kurtarılan İlk Büyük Nokta

Tişrin Barajı, Fırat'ın batısında PKK/YPG terör örgütü'nün ele geçirdiği ilk büyük askeri nokta olma özelliğine sahiptir. 27 Aralık 2015'te, ABD hava desteğiyle birlikte, terör örgütü YPG barajın kontrolünü ele geçirmişti. Bu operasyon, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD ile mücadelede önemli bir dönüm noktası olmuştur.

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Barajın Fiziksel Yapısı ve Kapasitesi

Tişrin Barajı, 40 metre yüksekliğinde olup 6 adet türbinle 630 MW üretim kapasitesine sahiptir. Fırat Nehri üzerindeki bu büyük baraj, bölgedeki enerji üretiminde kritik bir yer tutmaktadır ve Suriye'nin enerji altyapısında hayati bir bileşendir.

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