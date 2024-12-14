FED Aralık ayı toplantısı ne zaman, hangi gün? ABD Merkez Bankası faiz kararı beklentileri ne yönde?

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Ekonomistlerin Tahminleri ve Piyasaların Beklentisi

Ekonomistlerin Aralık ayı faiz kararı ile ilgili görüşleri farklılık gösteriyor. Tahvil piyasasında, FED'in faizleri 25 baz puan daha indirme olasılığı yüzde 52 olarak değerlendirilirken, faizlerin sabit tutulma ihtimali ise yüzde 48 olarak öne çıkıyor. FED'in bu kararını, enflasyonla mücadele süreci ve ekonomik büyümeyi dengeleme hedefleri şekillendirecek.