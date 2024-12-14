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FED Aralık ayı toplantısı ne zaman, hangi gün? ABD Merkez Bankası faiz kararı beklentileri ne yönde?

Piyasalardaki yatırımcıların gözü kulağı, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) yılın son faiz kararında. Altın, dolar, borsa ve kripto para piyasalarına yön verecek bu kritik karar, ekonomistlerin ve yatırımcıların odak noktası haline geldi. Peki FED Aralık ayı toplantısı ne zaman, hangi gün?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2024 18:29
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FED Aralık ayı toplantısı ne zaman, hangi gün? ABD Merkez Bankası faiz kararı beklentileri ne yönde?

2024 yılı boyunca para politikasını şekillendiren FED, Aralık ayında gerçekleştireceği yılın son toplantısıyla faiz kararını açıklayacak. Daha önceki iki toplantıda toplam 75 baz puanlık faiz indirimine giden banka, bu süreçte piyasalara önemli sinyaller vermişti. Şimdi ise gözler, 18 Aralık'ta yapılacak toplantıdan çıkacak sonuçlara çevrildi.

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Kasım Ayındaki Sürpriz İndirim

Geçtiğimiz ay FED, beklenmedik bir hamleyle faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,75'e çekmişti. Bu karar, piyasalarda yılın son faiz indirimi olabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Aralık ayında da yeni bir indirimin gündemde olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

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Aralık Ayı Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

FED'in Aralık ayı faiz kararı, 18 Aralık 2024'te gerçekleştirilecek toplantının ardından duyurulacak. Türkiye saatiyle akşam saatlerinde açıklanması beklenen karar, küresel piyasalarda dalgalanmalar yaratabilir.

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Ekonomistlerin Tahminleri ve Piyasaların Beklentisi

Ekonomistlerin Aralık ayı faiz kararı ile ilgili görüşleri farklılık gösteriyor. Tahvil piyasasında, FED'in faizleri 25 baz puan daha indirme olasılığı yüzde 52 olarak değerlendirilirken, faizlerin sabit tutulma ihtimali ise yüzde 48 olarak öne çıkıyor. FED'in bu kararını, enflasyonla mücadele süreci ve ekonomik büyümeyi dengeleme hedefleri şekillendirecek.

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Piyasalarda Hareketlilik Artıyor

FED'in kararına ilişkin belirsizlikler, piyasalarda hareketliliği artırmış durumda. Dolar ve altın fiyatlarında dalgalanmalar sürerken, borsada yatırımcılar temkinli bir duruş sergiliyor. Kripto para piyasasında ise faiz indirimi beklentisinin zayıflaması, kısa vadeli fiyat hareketlerini etkileyebilir.

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