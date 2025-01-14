Tek dersten kalan belge alır mı? 1 dersi zayıf olana Takdir-Teşekkür belgesi verilir mi?

Ortaokul ve lise öğrencilerinin başarı belgesi alabilmesi için belirli koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu koşullar arasında özürsüz devamsızlık süresi sınırını aşan öğrencilere belge verilmemesi gibi önemli maddeler bulunuyor. Ayrıca, öğrencilerin davranışları ve başarıları da ödüllendirilerek Teşekkür, Takdir, Onur ve Üstün Başarı belgeleriyle takdir ediliyor. Peki tek dersten kalan belge alır mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 14.01.2025 08:21 PAYLAŞ ABONE OL

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönemi sona ererken, öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneleriyle birlikte başarı belgelerini de alacak. Ortaokul ve lise öğrencileri, başarı belgesi almak için belirli koşulları yerine getirmeleri gerektiğini biliyor. Öğrencilerin karneleriyle birlikte dağıtılacak olan Takdir, Teşekkür ve Onur Belgeleri, not ortalamasına ve ders başarılarına göre verilecek. Ancak bir dersten zayıfı olan öğrenciler bu belgeleri alıp almayacaklarını merak ediyor.

A Haber foto arşiv Bir Dersten Zayıfı Olan Öğrencilere Belge Verilir Mi? Öğrenciler, tek dersten zayıfı olan ancak 1. dönem ortalamaları 70.00 ve üzeri olan öğrencilerin başarı belgesi alıp almayacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler Takdir ve Teşekkür Belgesi almaya hak kazanırken, 50.00 altında notu olan öğrenciler bu belgeleri alamazlar.