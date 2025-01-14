Tek dersten kalan belge alır mı? 1 dersi zayıf olana Takdir-Teşekkür belgesi verilir mi?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönemi sona ererken, öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneleriyle birlikte başarı belgelerini de alacak. Ortaokul ve lise öğrencileri, başarı belgesi almak için belirli koşulları yerine getirmeleri gerektiğini biliyor. Öğrencilerin karneleriyle birlikte dağıtılacak olan Takdir, Teşekkür ve Onur Belgeleri, not ortalamasına ve ders başarılarına göre verilecek. Ancak bir dersten zayıfı olan öğrenciler bu belgeleri alıp almayacaklarını merak ediyor.
Bir Dersten Zayıfı Olan Öğrencilere Belge Verilir Mi?
Öğrenciler, tek dersten zayıfı olan ancak 1. dönem ortalamaları 70.00 ve üzeri olan öğrencilerin başarı belgesi alıp almayacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler Takdir ve Teşekkür Belgesi almaya hak kazanırken, 50.00 altında notu olan öğrenciler bu belgeleri alamazlar.
Yani bir dersten zayıfı olan öğrenciler, takdir veya teşekkür belgesi alamaz. Ancak, karnelerindeki başarılarıyla ödüllendirileceklerdir.
Takdir Belgesi Almanın Şartları
Takdir Belgesi almak için, tüm derslerden başarılı olmak ve dönem sonunda not ortalamasının 85.00 ve üzeri olması gerekmektedir. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler, bu başarıyı gösterdiklerinde takdir belgesi almaya hak kazanır.