CUMA HUTBESİ 9 MAYIS | Diyanet tam metni yayınladı! Cuma hutbesinin bugünkü konusu ne?

Cuma hutbesinin tam metni, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlandı. Vatandaşlar, hutbeyi hem yazılı hem de sesli olarak erişime açık şekilde takip edebilirler. Bu özel günde, Cuma namazı vesilesiyle camileri dolduran Müslümanlar, hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha idrak ediyor. İşte 9 Mayıs Cuma hutbesinin tam metni!

(Kaynak:AA)

9 MAYIS CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 9 Mayıs 2025 tarihli cuma hutbesinde bu haftaki tema, "Vakıf: Yaratan'a Saygı, Yaratılana Şefkat" başlığıyla duyuruldu.

VAKIF: YARATAN'A HÜRMET, YARATILANA MERHAMET

Muhterem Müslümanlar!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ve sahâbe-i kirâm Medine'ye hicret ettikten bir süre sonra şehirde su sıkıntısı baş gösterdi. Bu sıkıntıya çare olacak Rûme kuyusu ise bir damla suyu bile başkasına parayla satan bir Yahudi'nin elindeydi. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s),

"Kim bu kuyuyu satın alıp Müslümanların istifadesine sunarsa ona cennette bundan daha hayırlısı verilecektir." buyurdu.

Bu müjdeyi işiten Hz. Osman bu kuyuyu satın alarak ihtiyacı olan herkesin kullanımına vakfetti.[1]

Aziz Müminler!

Vakıf; yardımlaşma ve dayanışmanın, kurumsallaşmış halidir. Vakıf;

خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır."[2] nebevi şiarıyla sahip olduğumuz imkânları, bütün mahlûkatın istifadesine sunmaktır. Gözümüzün beğendiğini, kalbimizin sevdiğini, elimizin kıyamadığını hiçbir karşılık beklemeden Allah yoluna adamaktır. Vakıf; Cenâb-ı Hakk'ın bizlere emanet olarak verdiği malı, ebedî kılmak, ahiret azığına dönüştürmektir.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَۜ

"Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe erişemezsiniz…"[3]

ilahi fermanına icabet ederek fazla olandan değil, en değerli olandan infak etmektir. Yetime neşe, muhtaçlara yuva, mazlumlara umut, hastalara teselli olmaktır.