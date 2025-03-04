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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'u 3-0 yendi. Böylelikle sarı-lacivertliler, rakibiyle puan farkını 4'e indirirken şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un oranları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 08:47
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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında 4 puanlık fark bulunuyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ASLAN PAŞA'YA TAKILDI

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde üst üste 2, toplamda 5. beraberliğini aldı. Aslan bu sezon ayrıca Kasımpaşa ile oynadığı 2 maçtan da 3-3'lük skorla sahadan ayrıldı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

FENERBAHÇE ÇOK RAHAT!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 61 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.

Zirve yarışı nefes keserken şampiyonluk oranları güncellendi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Trabzonspor: 3000

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Sivasspor: 3000

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Rizespor: 3000

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Konyaspor: 3000

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Kayserispor: 3000

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Göztepe: 3000

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Başakşehir: 1000

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Eyüpspor: 1000

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Samsunspor: 400

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Fenerbahçe: 2.95 (Bir önceki oran 3.3)

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Galatasaray: 1.20 (Önceki oran 1.12)

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