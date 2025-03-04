Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında 4 puanlık fark bulunuyor.
ASLAN PAŞA'YA TAKILDI
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde üst üste 2, toplamda 5. beraberliğini aldı. Aslan bu sezon ayrıca Kasımpaşa ile oynadığı 2 maçtan da 3-3'lük skorla sahadan ayrıldı.
FENERBAHÇE ÇOK RAHAT!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 61 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.
Zirve yarışı nefes keserken şampiyonluk oranları güncellendi.
İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Trabzonspor: 3000
Sivasspor: 3000
Rizespor: 3000
Konyaspor: 3000
Kayserispor: 3000
Göztepe: 3000
Başakşehir: 1000
Eyüpspor: 1000
Samsunspor: 400