Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig 'de lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında 4 puanlık fark bulunuyor.

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ASLAN PAŞA'YA TAKILDI

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde üst üste 2, toplamda 5. beraberliğini aldı. Aslan bu sezon ayrıca Kasımpaşa ile oynadığı 2 maçtan da 3-3'lük skorla sahadan ayrıldı.