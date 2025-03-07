BİLSEM sınav sonuçları 2025 e okul sorgulama ekranı SON DAKİKA açıklandı!

2024 BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme sınavı sonuçları nihayet açıklandı. Türkiye genelinde ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen sınavın ardından, öğrenciler ve veliler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 07.03.2025 12:50 PAYLAŞ ABONE OL

BİLSEM adayları, sınav sonuçlarını öğrenmek için MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulama ekranına erişebilecekler. Öğrenciler ve aileleri, hangi aşamaya geçtiklerini görmek için sonuçlarını hızlı bir şekilde sorgulayabilecekler. MEB'in açıklamasına göre, sonuçlar erişime açıldı ve adaylar, başvuru numaralarını kullanarak sonuçlarını öğrenebilirler.

A Haber foto arşiv BİLSEM Ön Değerlendirme Süreci Uzatıldı MEB tarafından yayımlanan takvime göre, BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecekti. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilde sınav yapılamadı. Bu nedenle, ön değerlendirme süreci 1 Mart'ta tamamlandı. Sınavların gecikmesi, sonuç açıklama takvimini de değiştirdi.