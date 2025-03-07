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BİLSEM sınav sonuçları 2025 e okul sorgulama ekranı SON DAKİKA açıklandı!

2024 BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme sınavı sonuçları nihayet açıklandı. Türkiye genelinde ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen sınavın ardından, öğrenciler ve veliler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.03.2025 12:50
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BİLSEM sınav sonuçları 2025 e okul sorgulama ekranı SON DAKİKA açıklandı!

BİLSEM adayları, sınav sonuçlarını öğrenmek için MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulama ekranına erişebilecekler. Öğrenciler ve aileleri, hangi aşamaya geçtiklerini görmek için sonuçlarını hızlı bir şekilde sorgulayabilecekler. MEB'in açıklamasına göre, sonuçlar erişime açıldı ve adaylar, başvuru numaralarını kullanarak sonuçlarını öğrenebilirler.

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BİLSEM Ön Değerlendirme Süreci Uzatıldı

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecekti. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilde sınav yapılamadı. Bu nedenle, ön değerlendirme süreci 1 Mart'ta tamamlandı. Sınavların gecikmesi, sonuç açıklama takvimini de değiştirdi.

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BİLSEM Sonuçları geldi

Buna göre, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart 2025 Cuma günü ilan edildi. Öğrenciler ve veliler, sonuçlara MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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BİLSEM Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Öğrenciler, ön değerlendirme sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik koduyla MEB'in resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden sorgulama yapabilecek.

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2025 BİLSEM Takvimi

Ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencileri bekleyen yeni aşamalar şöyle:

7 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz süreci

17-21 Mart 2025: İtirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme giriş belgelerinin e-Okul'da yayımlanması

14 Nisan - 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme süreci

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilanı

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz süreci

14-25 Temmuz 2025: İtirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz - 29 Ağustos 2025: BİLSEM'e kayıt süreci

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