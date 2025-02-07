7 Şubat Cuma hutbesi konusu: Dil, İnsanın ya Cenneti ya da Cehennemidir

Diyanet İşleri Başkanlığı, 7 Şubat Cuma hutbesini yayınladı. Bu haftaki Cuma hutbesinde dilin insan hayatındaki etkisi ve sorumluluğu ele alındı. “Dil, İnsanın ya Cennetidir ya da Cehennemidir” konulu Cuma hutbesi tüm camilerde okutulacak. İşte 7 Şubat Cuma hutbesi tam metni…

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 07.02.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:01 PAYLAŞ ABONE OL

Dil, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda insanın kaderini şekillendiren en güçlü unsurlardan biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 7 Şubat Cuma hutbesi, dilin insan hayatındaki etkilerine dikkat çekiyor. Hutbede, söylenen her sözün iyiliğe de kötülüğe de vesile olabileceği vurgulanıyor. Cuma hutbesi konusu PDF, Word ve MP3 olarak Diyanet'in resmi internet sitesinde erişime sunuldu. İşte Cuma hutbesi tam metni...

(7 Şubat Cuma Hutbesi) DİL, İNSANIN YA CENNETİ YA DA CEHENNEMİDİR MUHTEREM MÜSLÜMANLAR! Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.s), sahabe-i kiramdan Muâz b. Cebel'e, "Sana dinini kemale erdiren ve onu tamamlayan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi?" buyurdu. Sonra da mübarek dilini eliyle tutup, "İşte şuna sahip çık." dedi. Bunun üzerine Muâz, "Yâ Resûlallah! Biz söylediğimiz sözler sebebiyle de hesaba çekilecek miyiz?" diye sorunca Allah Resûlü (s.a.s), hepimizi yakından ilgilendiren şu cevabı verdi: "İnsanları cehenneme sürükleyen, dilleriyle kazandıkları değil midir?"