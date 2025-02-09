Hukuk Fakültesi barajı değişti mi? 2025 YKS’de Hukuk Fakültesi için en düşük sıralama kaç olmalı?

Hukuk eğitimi almak isteyen adaylar için yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'na göre, hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması 125 binden 100 bine çekildi.
Başarı Sıralaması 100 Bine Yükseltildi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hukuk fakültelerine giriş koşullarında önemli bir değişikliğe gitti. 2021 yılında Adalet Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda barajın 100 bine yükseltilmesine karar verilmiş, ancak uygulama 2022 yılında ertelenerek başarı sıralaması 125 bin olarak korunmuştu. Yeni düzenleme ile birlikte 2025 itibarıyla hukuk fakültelerine sadece YKS'de ilk 100 bin içine giren adaylar yerleşebilecek.
Bu değişiklikle birlikte tıp, mühendislik, öğretmenlik, diş hekimliği, eczacılık ve mimarlık bölümlerinde ise mevcut başarı sıralaması şartlarında herhangi bir güncelleme yapılmadı.
Adalet Bakanı Tunç: "Hukuk Eğitiminin Niteliği Artacak"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda alınan kararı değerlendirerek, hukuk fakültelerine girişteki yeni başarı sıralaması şartının, hukuk eğitiminin kalitesini artıracağını vurguladı. Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Hukuk Fakültelerine Girişte Yeni Başarı Kriteri Hayırlı Olsun.
Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür.
Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir.
Bu amaç doğrultusunda çalışıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.
Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından fakülteye girişte başarı sıralaması da yükseltildi.
Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız #TürkiyeYüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.
Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum.
Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum."