Hukuk Fakültesi barajı değişti mi? 2025 YKS’de Hukuk Fakültesi için en düşük sıralama kaç olmalı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda alınan kararı değerlendirerek, hukuk fakültelerine girişteki yeni başarı sıralaması şartının, hukuk eğitiminin kalitesini artıracağını vurguladı. Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir.

Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından fakülteye girişte başarı sıralaması da yükseltildi.

Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız #TürkiyeYüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.

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Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum.

Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum."