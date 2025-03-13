Statik IP nedir, ne demek? Statik IP adresim çalınırsa ne olur, tehlikeleri neler?

Günümüzde internetin ayrılmaz bir parçası olan IP adresleri, cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan benzersiz kimliklerdir. IP adresleri sayesinde veri paketleri doğru cihazlara yönlendirilir, ancak bu sistemin de bazı güvenlik riskleri bulunmaktadır. Özellikle statik IP adresleri, kalıcı yapıları nedeniyle siber tehditlere daha açık hale gelebilir. Peki statik IP nedir ve hangi riskleri barındırır?

İnternete bağlı her cihaz, bir IP adresine sahiptir. Bu adresler, cihazların veri gönderip almasını sağlayarak iletişimde köprü görevi görür. IP adresleri olmadan cihazlar arasında herhangi bir veri transferi mümkün olmaz. Ayrıca bu adresler, siber suçluların takibinden pazarlama stratejilerine kadar pek çok alanda kullanılır. Özellikle online satış platformları, kullanıcıların IP adreslerini analiz ederek hedef kitlelerine daha iyi ulaşmayı amaçlar.