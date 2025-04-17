Starter Pack nedir, ne anlama geliyor? ChatGPT ile Starter Pack nasıl yapılır? İşte yazmanız gereken komut...

OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka asistanı ChatGPT, yeni güncellemeleriyle birlikte sadece metin üretmekle kalmıyor, görsel dünyada da kendine sağlam bir yer edinmeye başladı. Son güncellemeyle birlikte kullanıcılar, yalnızca birkaç komutla oldukça yaratıcı ve kişiselleştirilmiş görseller oluşturabiliyor. Bu özellik sayesinde "Starter Pack" adı verilen eğlenceli bir akım da ortaya çıktı.
Peki bu yeni görsel trend ne anlama geliyor ve nasıl yapılır?
Starter Pack Nedir?
"Starter Pack", Türkçeye "başlangıç paketi" olarak çevriliyor. Genellikle bir kişi ya da karakterin tarzını, yaşam biçimini ya da ilgi alanlarını yansıtan öğelerin bir araya getirildiği görsel kolajlara bu isim veriliyor.
ChatGPT İle Starter Pack Nasıl Yapılır?
Yeni "4o Image Generation" güncellemesiyle birlikte, kullanıcılar ChatGPT'ye yalnızca birkaç yönlendirme yazarak kendi aksiyon figürlerini oluşturabiliyor. Bu figürler, orijinal ambalaj tasarımları ve özel aksesuarlarla birlikte bir koleksiyon ürünü gibi sunuluyor. İşte adım adım nasıl yapılacağı:
1. ChatGPT'ye Giriş Yap
İlk olarak chatgpt.com'a giriş yapın. Görsel oluşturma özelliğinin aktif olduğu bir sürümde olmanız gerekiyor.
2. Kendi Fotoğrafını Yükle
Görselin seni temel alması için bir fotoğraf yüklemen gerekiyor. Tam boy bir kare kullanman tavsiye edilir ama zorunlu değil.
3. Komutu Yaz
Yaratmak istediğin figür için aşağıdaki örnek komutu yaz:
"Benim adıma şeffaf plastikten yapılmış, kutu şeklinde minimalist ve sade bir tasarım istiyorum. İç kısmında [renk] tonlarında bir karton arka plan yer alacak."
Ayrıca örnek görsel ekleyerek bunun gibi görünmeli gibi detaylar da ekleyebilirsiniz.
Ne kadar detay verirsen, sonuç o kadar sana özel ve etkileyici oluyor.
4. Düzenleme Talimatlarını Ver
İlk görsel birkaç dakika içinde hazırlanıyor. Sonrasında ek isteklerde bulunabilirsin:
"Figürün pozunu daha dinamik yap."
"Kutunun üzerindeki başlığı 'Başlangıç Paketi' olarak değiştir."
"Arka plana neon ışıklar ekle."
5. Görseli Kaydet
Hazır olduğunda görsele tıkla, büyüt ve sağ tıklayarak (ya da mobilde basılı tutarak) cihazına indir.
Tarzını Belirtmek Önemli
En iyi sonuçları almak için açıklamana ruh halini, tarzını ya da estetik zevkini eklemeyi unutma. Örneğin:
"Çizgi film tarzında olsun."
"Vintage bir görünüm tercih ediyorum."
"Gerçekçi, film posteri gibi dursun."
Ayrıca kendini en iyi yansıtan kıyafetlerinle çekilmiş bir fotoğraf kullanman, figürün daha güçlü bir görsellik sunmasını sağlar.