Starter Pack nedir, ne anlama geliyor? ChatGPT ile Starter Pack nasıl yapılır? İşte yazmanız gereken komut...

OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka asistanı ChatGPT, yeni güncellemeleriyle birlikte sadece metin üretmekle kalmıyor, görsel dünyada da kendine sağlam bir yer edinmeye başladı. Son güncellemeyle birlikte kullanıcılar, yalnızca birkaç komutla oldukça yaratıcı ve kişiselleştirilmiş görseller oluşturabiliyor. Bu özellik sayesinde "Starter Pack" adı verilen eğlenceli bir akım da ortaya çıktı.

Peki bu yeni görsel trend ne anlama geliyor ve nasıl yapılır?