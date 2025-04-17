AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. Dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı. Sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç duyurusuna çevrildi. Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sorgulama ekranının aktif hale geleceği tarihi merak ediyor. İşte AÖL sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler...
AÖL Sınav Sonuçları Açıklandı
AÖL sınav sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2025 Salı bugün erişime açıldı.
Sonuçlar Nereden ve Nasıl Sorgulanır?
Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabileceği sistemler üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekler.
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri:
https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri:
https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Puan Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?
Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Her bir ders için başarı puanı şu formülle hesaplanacak:
Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100
Yanlış cevaplar puanlamada etkili olmayacak. Elde edilen sonuç ise en yakın tam sayıya yuvarlanarak sisteme yansıtılacak.