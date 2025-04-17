Haberler Liste Haberleri AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç ekranı

AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç ekranı

2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. 22-23 Mart tarihlerinde yapılan oturumların ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav soru ve cevaplarını yayımladı. AÖL sınav sonuçları 22 Nisan Salı (bugün) açıklandı. İşte MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç ekranı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:52
ABONE OL
AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. Dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı. Sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç duyurusuna çevrildi. Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sorgulama ekranının aktif hale geleceği tarihi merak ediyor. İşte AÖL sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler...

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

AÖL Sınav Sonuçları Açıklandı

AÖL sınav sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2025 Salı bugün erişime açıldı.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Sonuçlar Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabileceği sistemler üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekler.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri:

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri:

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Puan Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Her bir ders için başarı puanı şu formülle hesaplanacak:

Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100

Yanlış cevaplar puanlamada etkili olmayacak. Elde edilen sonuç ise en yakın tam sayıya yuvarlanarak sisteme yansıtılacak.

SON DAKİKA