AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. Dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı. Sınavın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç duyurusuna çevrildi. Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sorgulama ekranının aktif hale geleceği tarihi merak ediyor. İşte AÖL sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler...