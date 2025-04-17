ALES/2 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2025 ALES/2 başvuru tarihleri...

Akademik kariyer planlayan adayların yakından takip ettiği ALES/2 sınavı için ÖSYM takvimi netleşti. 2025 yılında ikinci kez düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, temmuz ayında gerçekleşecek. Sınav öncesinde başvuru tarihleri ve giriş belgeleriyle ilgili süreç de belli oldu. İşte ALES/2 sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar...
ALES/2 Ne Zaman Yapılacak?
2025 yılının ikinci ALES oturumu 06 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınav 150 dakika sürecek; adaylara 50 soruluk Sayısal Test ve 50 soruluk Sözel Test olmak üzere iki test uygulanacak. Her iki testte de adayların muhakeme gücü ölçülecek.
Başvurular Ne Zaman Alınacak?
ALES/2 sınavına katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla yapacak.
Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Açıklanacak?
Adaylar, sınav yerlerini gösteren ALES Giriş Belgelerini sınavdan yaklaşık 10 gün önce, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edecek. Bu belgede sınav merkezi, bina ve salon bilgileri ile adayın güncel fotoğrafı yer alacak.
Önemli bir hatırlatma: Hiçbir aday, sınava giriş belgesinde belirtilen salon dışında bir yerde sınava katılamayacak.
ALES Sınavında Hangi Testler Uygulanacak?
ALES/2'de uygulanacak testler şöyle:
Sayısal Test: Sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru,
Sözel Test: Sözel muhakeme yeteneğini değerlendirmeye yönelik 50 soru.
Her iki test de adayların analiz ve yorumlama yeteneklerini ortaya koyacak şekilde hazırlandı.