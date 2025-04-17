ALES/2 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2025 ALES/2 başvuru tarihleri...

Akademik kariyer planlayan adayların yakından takip ettiği ALES/2 sınavı için ÖSYM takvimi netleşti. 2025 yılında ikinci kez düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, temmuz ayında gerçekleşecek. Sınav öncesinde başvuru tarihleri ve giriş belgeleriyle ilgili süreç de belli oldu. İşte ALES/2 sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar...