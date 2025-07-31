YKS ek tercih dönemi ne zaman, hangi tarihte? 2025’te yerleşemeyen adaylar ne yapacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca üniversite adayının beklediği 2025-YKS "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nu erişime açtı. Bu yılki tercih süreci 1 Ağustos'ta başlayacak ve 13 Ağustos'ta sona erecek.
Tercihler 1-13 Ağustos Arasında Yapılacak
Adaylar, belirtilen tarihler arasında tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirecek. Tercihler elektronik ortamda yapılacak ve tercih süresinin bitmesiyle sistem kapatılacak.
Sonuçlar Ağustos'un Son Haftasında Bekleniyor
Takvime göre, yerleştirme sonuçları en geç 1 Eylül'e kadar açıklanacak. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, sonuçların Ağustos ayının son haftasında adayların erişimine açılması bekleniyor.
Yerleşen adaylar, 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversitelere kayıt yaptırabilecek. Yerleştirme işlemleri tamamen elektronik ortamda, adayların puanları, tercih sıraları ve kontenjan koşulları dikkate alınarak yapılacak.
Sonuçlar Nasıl Duyurulacak?
Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "sonuç" ekranında ve mobil uygulamasında ilan edilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Ek Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?
Tercih sonuçlarının ardından üniversiteler tarafından YÖK'e bildirilecek boş kontenjanlar için ÖSYM ek yerleştirme süreci başlatacak. Ek yerleştirmeye yalnızca hiçbir programa yerleşemeyen adaylar başvurabilecek. İlk yerleştirmede herhangi bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar bu aşamaya katılamayacak.
Ek yerleştirme tercihlerinde, programların taban puanlarının altındaki puanlarla yerleştirme yapılmayacak. Bu aşamada kontenjan açığı bulunan programlara ön kayıt yoluyla öğrenci alınmayacak.