YKS ek tercih dönemi ne zaman, hangi tarihte? 2025’te yerleşemeyen adaylar ne yapacak?

A Haber foto arşiv Sonuçlar Nasıl Duyurulacak? Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "sonuç" ekranında ve mobil uygulamasında ilan edilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

A Haber foto arşiv Ek Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek? Tercih sonuçlarının ardından üniversiteler tarafından YÖK'e bildirilecek boş kontenjanlar için ÖSYM ek yerleştirme süreci başlatacak. Ek yerleştirmeye yalnızca hiçbir programa yerleşemeyen adaylar başvurabilecek. İlk yerleştirmede herhangi bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar bu aşamaya katılamayacak. Ek yerleştirme tercihlerinde, programların taban puanlarının altındaki puanlarla yerleştirme yapılmayacak. Bu aşamada kontenjan açığı bulunan programlara ön kayıt yoluyla öğrenci alınmayacak.