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YKS ek tercih dönemi ne zaman, hangi tarihte? 2025’te yerleşemeyen adaylar ne yapacak?

2025-YKS tercih sürecine ilişkin takvim ÖSYM tarafından netleşti. Adaylar, yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda 1-13 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapabilecek. Ancak tercih sonuçlarında herhangi bir programa yerleşemeyen adayların aklındaki en önemli soru, ek yerleştirme sürecinin uygulanıp uygulanmayacağı oldu. ÖSYM, ek yerleştirmelere dair merak edilenlere yanıt verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.07.2025 06:31
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YKS ek tercih dönemi ne zaman, hangi tarihte? 2025’te yerleşemeyen adaylar ne yapacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca üniversite adayının beklediği 2025-YKS "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nu erişime açtı. Bu yılki tercih süreci 1 Ağustos'ta başlayacak ve 13 Ağustos'ta sona erecek.

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Tercihler 1-13 Ağustos Arasında Yapılacak

Adaylar, belirtilen tarihler arasında tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirecek. Tercihler elektronik ortamda yapılacak ve tercih süresinin bitmesiyle sistem kapatılacak.

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Sonuçlar Ağustos'un Son Haftasında Bekleniyor

Takvime göre, yerleştirme sonuçları en geç 1 Eylül'e kadar açıklanacak. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, sonuçların Ağustos ayının son haftasında adayların erişimine açılması bekleniyor.

Yerleşen adaylar, 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversitelere kayıt yaptırabilecek. Yerleştirme işlemleri tamamen elektronik ortamda, adayların puanları, tercih sıraları ve kontenjan koşulları dikkate alınarak yapılacak.

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Sonuçlar Nasıl Duyurulacak?

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "sonuç" ekranında ve mobil uygulamasında ilan edilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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Ek Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?

Tercih sonuçlarının ardından üniversiteler tarafından YÖK'e bildirilecek boş kontenjanlar için ÖSYM ek yerleştirme süreci başlatacak. Ek yerleştirmeye yalnızca hiçbir programa yerleşemeyen adaylar başvurabilecek. İlk yerleştirmede herhangi bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar bu aşamaya katılamayacak.

Ek yerleştirme tercihlerinde, programların taban puanlarının altındaki puanlarla yerleştirme yapılmayacak. Bu aşamada kontenjan açığı bulunan programlara ön kayıt yoluyla öğrenci alınmayacak.

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Ek Yerleştirme Ücreti 130 TL

Ek yerleştirme tercih ücreti bu yıl 130 TL olarak belirlendi. Ücreti yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve işlem yapılmayacak. Yatırılan ücret iade edilmeyecek. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarından ise ücret alınmayacak.

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