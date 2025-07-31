1 milyon TL’lik fotoğraf iddiası Seda Bakan’ı kızdırdı

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında Antalya'da sahne aldı. Renkli sahne şovu ve güçlü performansıyla izleyenleri büyüleyen Lopez'in konserine birçok ünlü isim de katıldı.
Konseri izleyenler arasında yer alan başarılı oyuncu Seda Bakan, konser sonrası Jennifer Lopez'in kulisine girerek ünlü yıldızla tanışma ve sohbet etme şansı yakaladı.
"YENİ KANKAM"
Seda Bakan, bu özel anı bir fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi ve Instagram hesabından "Yeni kankam. Hastasıyız" notuyla paylaştı.
Ancak bu paylaşımın ardından şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Bakan, JLo ile tanışıp bu fotoğrafı çektirebilmek için tam 1 milyon TL ödeme yapmıştı.
"BAŞTAN SONA YALAN BİR HABER"
Ünlü oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımıyla, hakkındaki iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Bakan, "Baştan sona yalan bir haber! Bazı boş insanlar, sözde magazin siteleri sadece ilgi çekmek için yalan dolan haberler yapıp insanları zan altında bırakıyor. Harika bir konser sonrası JLo konserine gelen misafirlerle resim çektirdi. Her okuduğunuza, özellikle sosyal medyada, inanmayın, paylaşmayın." açıklamasında bulundu.