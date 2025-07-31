1 milyon TL’lik fotoğraf iddiası Seda Bakan’ı kızdırdı

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez , "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında Antalya'da sahne aldı. Renkli sahne şovu ve güçlü performansıyla izleyenleri büyüleyen Lopez'in konserine birçok ünlü isim de katıldı.

"YENİ KANKAM"

Seda Bakan, bu özel anı bir fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi ve Instagram hesabından "Yeni kankam. Hastasıyız" notuyla paylaştı.

Ancak bu paylaşımın ardından şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Bakan, JLo ile tanışıp bu fotoğrafı çektirebilmek için tam 1 milyon TL ödeme yapmıştı.

Kaynak: Instagram